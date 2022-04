Life

“Ήλιος”: Νέα επεισόδια με σκοτεινά σχέδια και έρωτες (εικόνες)

Παγίδες, αγωνία, συγκρούσεις, αποκαλύψεις και νέες περιπέτειες για τους ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται καθημερινά!

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος" που προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 16:00.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της σειράς "Ήλιος"...

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 134

Ενώ το σκοτεινό σχέδιο του Στέφανου προχωρά, η Αθηνά έχει το δικό της κρυφό πλάνο αντεπίθεσης. Ο Αντρέας αρνείται να αποκαλύψει ποιον καλύπτει, αλλά προειδοποιεί την Ελένη και τη Λήδα, ότι η Λήδα είναι στο στόχαστρο του δολοφόνου των νοσοκόμων. Η Γεωργία αποκαλύπτει κάτι στην Αλίκη που θα την απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τον Παύλο. Κι ενώ η προσπάθεια του Παύλου και της Γεωργίας να τα ξαναβρούν συναντά εμπόδια, η Αλίκη ζητάει από τον Παύλο να αναλάβει ως δικηγόρος την υπόθεση του Αντρέα. Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τη Λήδα, ενώ ο Αχιλλέας σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού της Αθηνάς.

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 135

Η επίθεση εναντίον του Αντρέα αναστατώνει την Λήδα, αλλά και τον Νικήτα που φοβάται για την ασφάλειά της. Ο Αντρέας της ζητάει να φυλάγεται, αλλά η Λήδα προτιμάει να προκαλέσει τον άγνωστο δολοφόνο προκειμένου να βοηθήσει τον Χρήστο να τον συλλάβει. Η Αθηνά προσποιείται ότι ακολουθεί την αγωγή του Αχιλλέα προκειμένου να ελέγχει όσο μπορεί την κατάσταση. Ο Στέφανος βάζει μπροστά το σχέδιό του, ώστε να εξοντώσει τον Αχιλλέα και να ανοίξει το δρόμο για την κηδεμονία του γιου του. Η Βίβιαν, ενοχλημένη με την απόμακρη συμπεριφορά του Στέφανου, τον παρακολουθεί και βρίσκεται μπροστά σε μια σοκαριστική αποκάλυψη. Η Αθηνά, με τη βοήθεια της Αλίκης, καταφέρνει να το σκάσει απ’ το ψυχιατρείο και να αιφνιδιάσει τον Στέφανο…

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 136

Η Αθηνά, με την βοήθεια της Αλίκης, δραπετεύει από την ψυχιατρική κλινική και πάει να βρει τον Στέφανο... Η Βίβιαν γνωρίζει πια την αλήθεια για τον Στέφανο και ετοιμάζεται να φύγει μακριά του… Ο Αντρέας θα βρεθεί χτυπημένος μέσα στο νοσοκομείο, αλλά αρνείται να μιλήσει στην αστυνομία τόσο για το περιστατικό όσο και για τον δολοφόνο. Η Ελένη τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο και, πάνω στην ένταση της συζήτησης, του ξεφεύγει το όνομα του δολοφόνου. Ο Αχιλλέας δέχεται επίθεση και όλες οι υποψίες στρέφονται στην Αθηνά, αφού το κόλπο που έκανε με την Αλίκη αποκαλύπτεται… Τόσο η ίδια όσο και η Αλίκη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Παύλος στηρίζει και υπερασπίζεται την Αλίκη και πιστεύει πια και ο ίδιος ότι οι υποψίες της Αθηνάς για τον Στέφανο είναι βάσιμες… Πώς θα καταφέρουν, όμως, να το αποδείξουν;

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 137

Ο Χρήστος και η Ελπίδα ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο «Σόλωνας» που καλύπτει ο Αντρέας και θεωρείται πλέον ο βασικός ύποπτος για τις επιθέσεις και τις δολοφονίες των νοσηλευτριών. Η υπόθεση δείχνει να ξεκαθαρίζει, ωστόσο κάποια κομμάτια δεν κολλάνε στο «παζλ». Η Λήδα έρχεται για πρώτη φορά κοντά με την Άρτεμη… Η Αθηνά οδηγείται πίσω στο ψυχιατρείο και ο Στέφανος είναι πάλι ελεύθερος να προχωρήσει με τα σχέδιά του. Η Αλίκη προσπαθεί να πείσει τη Βίβιαν να ξεσκεπάσει τον Στέφανο. Ο Παύλος ξεκαθαρίζει τα συναισθήματά του, καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να είναι πια με την Γεωργία και της το λέει ανοιχτά. Η Αλίκη μένει άφωνη όταν ο Παύλος την επισκέπτεται και της εξομολογείται πως είναι ερωτευμένος μαζί της…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 138

Η Αλίκη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση προσπαθώντας να βοηθήσει τόσο την Αθηνά όσο και τον Αντρέα, ενώ προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη θέση της στον Παύλο, ο οποίος της έχει αποκαλύψει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της… Ο Αχιλλέας απαγορεύει στην Αλίκη να επισκέπτεται την Αθηνά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις θεωρίες της Αθηνάς για το Στέφανο. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον Σόλωνα για τους φόνους των νοσοκόμων, ενώ ο Αντρέας κάνει μια ανατρεπτική αποκάλυψη... Η Βίβιαν δέχεται μια σοκαριστική πρόταση από τη μητέρα του Στέφανου. Κι ενώ η αλήθεια για τον Στέφανο πάει να αποκαλυφθεί, μια νέα επίθεση στο νοσοκομείο φέρνει τον Νικήτα αντιμέτωπο με ένα οδυνηρό ενδεχόμενο για τη Λήδα…

