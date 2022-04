Πολιτισμός

Ουκρανία - ΕΕΣ: νέα αποστολή βοήθειας στην Οδησσό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να ενισχύει τους κατοίκους της Οδησσού, που πλήττονται από τον πόλεμο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τον ΕΕΣ, «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, οργανώνει νέα ανθρωπιστική αποστολή για την Ουκρανία (12/4), αυτή τη φορά με προορισμό την Οδησσό, προκειμένου η αγάπη των Ελλήνων να διανεμηθεί απευθείας στους πληγέντες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Συγκεκριμένα, η 4η κατά σειρά ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. στην Ουκρανία, θα αναχωρήσει την ερχόμενη Τρίτη, 12 Απριλίου 2022, στις 9 π.μ. από την Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ. στον Κολωνό. Το ανθρωπιστικό φορτίο (50 τόνοι) του Ε.Ε.Σ. αποτελείται από τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες, υγειονομικό υλικό κ.α. Το κομβόι «αγάπης» του Ε.Ε.Σ. θα παραδώσει την ανθρωπιστική βοήθεια την Πέμπτη (14/4) στην πόλη της Οδησσού.

Στόχος της συγκεκριμένης αποστολής είναι η υποστήριξη των κατοίκων της Οδησσού, εκ των οποίων και πολλοί Έλληνες ομογενείς, καθώς και των παρακείμενων πόλεων που βρίσκονται στο επίκεντρο των εχθροπραξιών και αντιμετωπίζουν καθημερινά τη φρίκη του πολέμου, παραμένοντας κλεισμένοι στα καταφύγια και μην μπορώντας να καλύψουν καθημερινές βασικές ανάγκες τους».

