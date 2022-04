Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Διαβήτης, χολή και νευρική ανορεξία

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Τι κάνει μία ομάδα μαμάδων για να μας ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον Διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά;

Ποιες συνήθειες του Πάσχα μπορούν να απειλήσουν τη χολή μας;

Τι πρέπει να προσέξουμε στην αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 9 Απριλίου, στις 12:00.

Ποιες είναι οι απορίες που έχετε για τη νευρική ανορεξία;

Τι δείχνουν αλήθεια τα συμπτώματα; Ίωση , covid, ή αλλεργία από σκόνη;

Ποιες είναι οι τεχνικές στην κοιλιά που μειώνουν τον πόνο στη μέση;

Πώς αντιμετωπίζουμε τον φόβο του σκύλου μας για τα βεγγαλικά;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 10 Απριλίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

