“VINYΛΙΟ”: φινάλε με “αφιέρωμα στα παιδικά μας χρόνια”

Για μια αξέχαστη, τελευταία εκπομπή της σεζόν, για την εκπομπή “VINYΛΙΟ”, προϊδεάζει η παρέα από την Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή 8 Απριλίου, στις 20:00, έρχεται το φινάλε του «VINYΛΙΟ» για φέτος!

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αποφάσισαν να «κλείσουν» τη φετινή σεζόν όσο πιο τρυφερά και νοσταλγικά γίνεται, παρουσιάζοντας μία εκπομπή για τα παιδικά μας χρόνια.

Θα μας θυμίσουν τις αγαπημένες παιδικές σειρές, τα καρτούν, τις εκπομπές, τις ταινίες των ’80s και των ‘90s. Τι τρώγαμε; Πώς ντυνόμασταν; Τα κουρέματα, τα παιχνίδια μας στις αλάνες, τα παιδικά περιοδικά που διαβάζαμε μανιωδώς, αλλά και τα τραγούδια που ακούγαμε.

Με τη γλύκα και τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων, θα κάνει φινάλε το «VINYΛΙΟ» αυτή την Παρασκευή στις 20:00, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη.

#Vinylio

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr





