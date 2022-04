Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό”- Νεκρά παιδιά: Τι λέει ο γιατρός που ξετύλιξε το θρίλερ της Πάτρας (βίντεο)

Τι λέει ο γιατρός της ΜΕΘ που φρόντιζε την 9χρονη Τζωρτζίνα και καθοδηγούσε με τις οδηγίες του τη Ρούλα Πισπιρίγκου και τον Μάνο Δασκαλάκη. "Κλειδί" η καταθέσή του.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε ο εντατικολόγος και διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, Ανδρέας Ηλιάδης, ο άνθρωπος που φρόντιζε την 9χρονη Τζωρτζίνα μετά την εγκεφαλοπάθεια και καθοδηγούσε με τις οδηγίες του τη Ρούλα Πισπιρίγκου και τον Μάνο Δασκαλάκη.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα καταθέτει σήμερα. Είναι ο δεύτερος μάρτυρας – κλειδί και η κατάθεσή του θεωρείται από τις πιο κρίσιμες.

«Είμαστε μία ομάδα που έδωσε μάχη γι’ αυτή τη μικρούλα. Πραγματικά δώσαμε μάχη, γιατί γνωρίζοντας ότι έχουν χαθεί δύο παιδάκια στην οικογένεια, ήταν αδιανόητο να πιστέψουμε ότι δε θα κερδίσουμε τη μάχη για την Τζωρτζίνα.

Και βεβαίως στενοχωρηθήκαμε και εκπλαγήκαμε δυσάρεστα. Ήταν ένα αιφνίδιο γεγονός γιατί εμείς είχαμε θωρακίσει τη μικρή Τζωρτζίνα με τον απινιδωτή και τον βηματοδότη. Δεν παρουσίαζε κάποιο επεισόδιο περίεργο και μετά το παιδάκι μεταφέρθηκε στην Αθήνα με παράκληση των γονιών για να γίνει συνεχόμενο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Παρέμεινε σε απλή παιδιατρική κλίνη και μετά έγινε, αυτό που σήμερα όλοι γνωρίζετε.

Όταν μάθαμε για την κεταμίνη, στενοχωρηθήκαμε. Η αγωνία των γιατρών είναι να σώσουν. Όταν ακούς ότι δίδεται φάρμακο για να αφαιρείται ζωή, αυτό όχι μόνο μας στενοχωρεί, αλλά μας αιφνιδιάζει δυσάρεστα».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, σε παλαιότερη ανάρτησή της στο facebook, είχε ευχαριστήσει τον κ. Ανδρέα Ηλιάδη.

