“Rouk Zouk Special” με “Super Mammy” την Κυριακή (εικόνες)

Βράδυ Κυριακής με πολύ γέλιο, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια μαζί με τον Μάρκο Σεφερλή και την ομάδα της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Την οικογένεια της Χαρίκλειας, δηλαδή της «Super Mammy», υποδέχεται η Ζέτα Μακρυπούλια στο «ROUK ZOUK SPECIAL», την Κυριακή 10 Απριλίου στις 20:00!

Δέκα αγαπημένοι ηθοποιοί έρχονται με ανεβασμένη διάθεση, ξεκαρδιστικές ατάκες, αλλά και με αποφασιστικότητα για να παίξουν και να κερδίσουν για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»!

Η κυρία Χαρίκλεια και τα παιδιά της, δηλαδή ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά, ο Δημήτρης Σταρόβας, ο Κώστας Σόμμερ και ο Γιώργης Κοντοπόδης είναι η ομάδα της «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ». Απέναντί τους θα σταθούν «ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ» με τους Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννη Καπετάνιο, Σταύρο Νικολαΐδη, Χριστιάνα Καρνέζη και Περικλή Αλμπάνη.

Μη χάσετε μια βραδιά με απολαυστικές «μάχες», τον Μάρκο Σεφερλή να ξεδιπλώνει το ταλέντο του στο χορό, τον Δημήτρη Σταρόβα σε ρόλο… ταχυδακτυλουργού, αλλά και τις απολαυστικές αντιδράσεις του Γιάννη Καπετάνιου όταν πρέπει να περιγράψει κάποια λέξη.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποιο ζώο μιμείται ο Γιάννης Καπετάνιος;

Κατάφερε ο Κώστας Σόμμερ να κάνει ρεκόρ στη solo Παντομίμα;

Με ποια αφορμή μαθαίνει η Ζέτα τι είναι ο φοριαμός;

Ποια είναι η Λίτσα και ο Λαυρέντης που κέρασαν τους παίκτες Σοκολάτες;

Πώς μια Γιολάντα «κουφαίνει» τον Γιώργη Κοντοπόδη με τις γκαζιές της και γιατί εκείνος θέλει τη μαμά του;

Για ποια γάτα, που είναι γρήγορη σαν γαζέλα, μιλάει η Έλενα Τσαβαλιά;

Τι έπαθε ο Περικλής Αλμπάνης στην πρώτη του παράσταση;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

