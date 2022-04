Life

“Το Πρωινό”- Μαρτυρία: Ο Μάνος έκανε την Ρούλα “τσακωτή” (βίντεο)

Νέα μαρτυρία "φωτιά" στο "Πρωινό". Τι έκανε ο Μάνος Δασκαλάκης μετά το μνημόσυνο της Μανέλας και τι η Ρούλα Πισπιρίγκου τρεις ημέρες πριν φύγει η Τζωρτζίνα.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου βρίσκεται προφυλακισμένη, ενώ λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη η ανακρίτρια έδωσε εντολή να ανοιχτεί ο τάφος της Τζωρτζίνας με σκοπό να ανασυρθεί το τάμπλετ με το οποίο ετάφη το κοριτσάκι.

Την ίδια ώρα μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι αποκαλύψεις από πρόσωπα που βρίσκονταν στο κοντινό τους περιβάλλον.

Φίλος του Μάνου Δασκαλάκη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και τον Γρηγόρη Μπάκα και όσα εξομολογείται για το ζευγάρι προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση.

«Είχαμε βρεθεί μια φορά Είχα πάει σπίτι του φίλου μου του Μάνου, ήρθε η Ρούλα από την καφετέρια, φύγαμε με το αυτοκίνητο, με τον Μάνο, φύγαμε στο κέντρο που έπαιζε ο Μάνος. Αρχικά με ρώτησε η Ρούλα Πισπιρίγκου πόσο καιρό ξέρω τον Μάνο, μου λέει πώς σου φαίνεται ο Μάνος. Είπα είναι καλό παιδί με ρώτησε μετά αν ξέρω κάτι για κοπέλες και αυτά, αν φλερτάρει.

Ένα βράδυ που μίλησα με τον Μάνο στα μηνύματα μου είχε πει ότι δεν έχω μιλήσει καθόλου με την Ρούλα σήμερα και είμαι πολύ καλά», λέει ο φίλος του Μάνου.

Τι έκανε η Ρούλα Πισπιρίγκου τρεις μέρες πριν τον θάνατο της Τζωρτζίνας

«Η Ρούλα είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, έπεσε στην αντίληψη του Μάνου και στην ουσία τους έκανε τσακωτούς, τους έπιασε στα πράσα. Μέσα στο σπίτι, στον πρώτο όροφο».

Τι έκανε ο Μάνος Δασκαλάκης μετά το μνημόσυνο της Μαλένας;

«Αυτό μου το είχε πει ο ίδιος ο Μάνος, όταν είχε μνημόσυνο στο πρώτο παιδί στη Μαλένα, έγινε το μνημόσυνο Κυριακή πρωί και το μεσημέρι έφυγε ο Μάνος και πήγε να παίξει αγώνα ερασιτεχνικό γιατί η ομάδα του πήγαινε να υποβιβαστεί και έπαιζε μπαράζ κατηγορία του. Με την δικαιολογία ότι τον χρειαζόταν η ομάδα για να σωθεί».

