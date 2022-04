Life

Ζέτα Μακρυπούλια: Με ποιο ρόφημα ξεκινάει τη μέρα της;(εικόνες)

Η ανάρτηση με το detox ροφήμα στο Ιnstagram!

Η Ζέτα Μακρυπούλια βρήκε το μυστικό για εύκολο αδυνάτισμα, λαμπερή επιδερμίδα και καθημερινή αποτοξίνωση!

Με αυτό το ρόφημα ξεκινάει την ημέρα της η όμορφη παρουσιάστρια της εκπομπής ” Ρουκ Ζουκ” του Ant1, αφού έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός.

