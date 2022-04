Πολιτική

ΜέΡΑ25: Aποσύρει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο της Βουλής

Την απόσυρση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του πρόεδρου της Βουλής, Κ. Τασούλα, με αφορμή την "προσβλητική φιέστα Ζελένσκι-Αζόφ", όπως την χαρακτηρίζει, αποφάσισε το ΜεΡΑ25.





Σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει ότι

"Δυστυχώς, ο Πρόεδρος της Βουλής δεν προστάτευσε τη Βουλή των Ελλήνων όταν ο κ. Ζελένσκι την μετέτρεψε σε θέατρο αισχρής ναζιστικής προπαγάνδας. Όχι μόνο ο κ. Τασούλας δεν διέκοψε, ως είχε ιερή υποχρέωση, την προσβλητική για το Κοινοβούλιο φιέστα Ζελένσκι-Αζόφ, αλλά και όρθιος τους χειροκρότησε στο τέλος – μαζί με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξελίσσεται στον πιο επικίνδυνο εκλεγμένο Πρωθυπουργό της μεταπολεμικής περιόδου.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που έλαβε χώρα αμέσως μετά, οι εκπρόσωποι του ΜέΡΑ25 σε αυτήν, Σοφία Σακοράφα και Κλέων Γρηγοριάδης, απαίτησαν από τον Πρόεδρο της Βουλής να καταδικάσει δημόσια το συμβάν, έστω και καθυστερημένα. Εκείνος απέρριψε το αίτημα, εναρμονιζόμενος πλήρως με την επιχείρηση «κανονικοποίησης» και ξεπλύματος των Ναζί του Αζόφ – μια επιχείρηση που, από εχθές, επιχειρούν από κοινού κυβέρνηση και ολιγαρχικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης.

Η άρνηση του κ. Τασούλα να καταδικάσει την προσβολή προς το Κοινοβούλιο του κ. Ζελένσκι, και την παρουσία σε αυτό του Ουκρανού Χρυσαυγίτη, δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο: Η Κ.Ο. του ΜέΡΑ25, που σημειωτέον υπερψήφισε τον κ. Τασούλα για Πρόεδρο της Βουλής, ως είθισται, αποσύρει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του. Καλούμε τις Κ.Ο. των υπόλοιπων κομμάτων να αναλογιστούν την κατάσταση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους".

Ακολούθησε Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας



"Κάποιοι εφευρίσκουν διαρκώς δικαιολογίες και προσχήματα προκειμένου να κρύψουν αυτό που είναι προφανές από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία: ότι είναι με τον Πούτιν. Η χθεσινή απουσία από τη Βουλή, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης, ΜεΡΑ25 και η παρουσία-απουσία του ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε καθαρά σε όλους ποιοι είναι με το μέρος εκείνων που υπερασπίζονται τη χώρα τους και ποιοι είναι με τον εισβολέα και δεν βγάζουν μιλιά για τις δολοφονίες αμάχων, τις φρικαλεότητες, την καταστροφή. Και λένε τα ίδια που λέει στην ανάρτησή του ο καταδικασμένος Η.Κασιδιάρης. Η «πάνω πλατεία», συναντιέται ξανά με την «κάτω πλατεία». Μόνο που το 2022 δεν είναι 2012".

Σχόλιο - απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλη Κριθαρίδη στη Νέα Δημοκρατία

"Η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που ξεπλένει νεοναζί θυμάται τις αγαπημένες της πλατείες. Αποσιωπά βέβαια ότι σε αυτές του '12 ουδέποτε συνυπήρξαν φασίστες και πως κάθε φορά που το επιχείρησαν, απομονώθηκαν και εκδιώχθηκαν, σε αντίθεση με τις Πρέσπες που η ΝΔ ήταν χέρι-χέρι με την ΧΑ".

