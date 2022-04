Πολιτική

Πέθανε ο Δημήτρης Τσαντούλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για την απώλεια του πρώην Βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Τσαντούλα

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για την απώλεια του πρώην Βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Τσαντούλα, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατία αποχαιρετά τον πρώην Βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Τσαντούλα.

Ο Δημήτρης Τσαντούλας γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1936 και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης του Ήπατος και συμμετείχε σε πλήθος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών φορέων. Υπήρξε για δεκαετίες πολύτιμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το διάστημα 2002-2004 ήταν μέλος της εξωκοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας της ΝΔ και στις εκλογές του 2004 εξελέγη Βουλευτής Πρεβέζης.

Ο Δημήτρης Τσαντούλας άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πρέβεζα. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Ουκρανία - ΕΕΣ: νέα αποστολή βοήθειας στην Οδησσό

Πανελλαδικές 2022: οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα