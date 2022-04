Κοινωνία

Μενίδι: Ανέβαζαν στα social φωτογραφίες με καλάσνικοφ (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους κατά τη σύλληψη

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε., ένας 33χρονος και μία 28χρονη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ κλπ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθησαν χθες (7-2-2022) το μεσημέρι στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε., δύο (2) ημεδαποί (33χρονος άνδρας και 28χρονη γυναίκα), κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ κλπ.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω Υπηρεσία περιήλθε πληροφορία σχετικά με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο εμφαίνεται άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μάσκα, να κρατάει στα χέρια του πυροβόλο όπλο και να πυροβολεί με αυτό 4 φορές στον αέρα, ευρισκόμενο σε αύλειο χώρο οικίας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Από την προανακριτική έρευνα, εξακριβώθηκε η διεύθυνση της ανωτέρω οικίας και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη της ως άνω περιγραφόμενης πράξης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov, με 2 γεμιστήρες, μία εκ των οποίων περιείχε 16 φυσίγγια

επαναληπτική καραμπίνα και 2 γεμιστήρες

109 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

αναλογικός ασύρματος

72 αναβολικά χάπια

κινητό τηλέφωνο

Εντός της οικίας βρέθηκε η 28χρονη, η οποία και συνελήφθη για τα ως άνω περιγραφόμενα αδικήματα.

Ο 33χρονος παρουσιάσθηκε αυτοβούλως, στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

