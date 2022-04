Κοινωνία

Γιατρός Τζωρτζίνας: Δυστυχώς, η αγκαλιά μας δεν ήταν τόσο μεγάλη για να την κρατήσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εντατικολόγος που επανέφερε την Τζωρτζίνα στη ζωή κατέθετε επί τέσσερις ώρες στην ανακρίτρια. Οι δηλώσεις του βγαίνοντας από το γραφείο της.

Κρίσιμα στοιχεία για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας έδωσε με την κατάθεση του στην ανακρίτρια της υπόθεσης, ο εντατικολόγος, διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο κ. Ηλιάδης κλήθηκε σε κατάθεση από την ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα, η οποία έχει καλέσει όλους τους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που είχαν φροντίσει το κορίτσι, που σύμφωνα με την δικογραφία δολοφονήθηκε από την μητέρα του.

Η κατάθεση του κ. Ηλιάδη διήρκησε περίπου 4 ώρες με τον ουσιώδη για την ανάκριση μάρτυρα να δηλώνει εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου ότι νιώθει ήρεμος και ότι άσκησε το χρέος του ως ιατρός.

Η συμβολή του κ. Ηλιάδη στην ανάκριση θεωρείται πολύ σημαντική καθώς είναι αυτός και η ομάδα του που είχαν δώσει έναν τεράστιο αγώνα για να κρατήσουν στη ζωή την Τζωρτζίνα, όταν είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο στο Ρίο όπου παρέμεινε περίπου 4 μήνες, μετά την αιφνίδια πρώτη καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Ο κ. Ηλιάδης ήταν ο πρώτος επιστήμονας που μετά τον θάνατο της Τζωτρζίνας απευθύνθηκε στις αρχές παραδίδοντας υλικό που είχε ληφθεί από την νοσηλεία του παιδιού. Ο εντατικολόγος, με αφορμή τα «αιφνίδια δυσεξήγητα επεισόδια» της 9χρονης φέρεται να είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμερες στο δωμάτιο νοσηλείας όπου βρισκόταν το παιδί μαζί με την κατηγορουμένη, έχοντας παράλληλα προτείνει στην Ρούλα Πισπιρίγκου να βιντεοσκοπεί τους σπασμούς, που τους έλεγε η μητέρα ότι έκανε το παιδί.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του στην ανακρίτρια ο κ. Ηλιάδης δήλωσε:

«Είμαι εδώ με τον θεσμικό μου ρόλο. Είπα με απόλυτη αλήθεια όσα γνωρίζω. Νιώθω ήρεμος που άσκησα αυτή την υποχρέωση. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί. Και να αλλάξουμε το κοινωνικό μας σύστημα. Δίνω αυτή την υπόσχεση ότι θα γίνουμε καλύτεροι».

Κατά την είσοδο του στα δικαστήρια ο εντατικολόγος αναφέρθηκε, με δηλώσεις του, στην 9χρονη, λέγοντας: «Η Τζωρτζίνα ήταν ένα παιδί που πολεμήσαμε μαζί. Να σας θυμίσω ότι μετά τη δραματική διάσωση που έλαβε χώρα στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, κληθήκαμε με τη δική μου ομάδα να φέρουμε εις πέρας ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο.

Αγωνιστήκαμε και δώσαμε πραγματικά μάχη για να καταφέρουμε ό,τι θα μπορούσαμε να περισώσουμε από την μικρή Τζωρτζίνα. Νομίζω τα καταφέραμε, τη θωρακίσαμε, εξασφαλίσαμε τον περίφημο απινιδωτή και βηματοδότη. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι με αυτό θα πορευόμαστε. Δυστυχώς, η αγκαλιά μας δεν ήταν τόσο μεγάλη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Καρδίτσα: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στον Πηνειό με τρακτέρ (εικόνες)

Νέα Σμύρνη: Στη φυλακή ο 47χρονος για την κακοποίηση της ανήλικης κόρης του