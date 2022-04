Αθλητικά

Μπόρις Μπέκερ: Kινδυνεύει με φυλάκιση

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Μπόρις Μπέκερ, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο στο Λονδίνο, για παράβαση του νόμου για προσωπική και εταιρική αφερεγγυότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο παλαίμαχος Γερμανός τενίστας κατηγορούταν για 24 αδικήματα και παρότι αθωώθηκε για 20 από αυτά, αντιμετωπίζει κίνδυνο φυλάκισης μέχρι και 7 ετών, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Μπέκερ κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη περιουσίας και χρέους, στην προσπάθειά του να κηρύξει πτώχευση πριν από μερικά χρόνια, με αποτέλεσμα να περιμένει πια την ποινή του για 4 συνολικά αδικήματα. Ο δικηγόρος του τόνισε ότι τα οικονομικά του διαχειρίζονταν μία σειρά από σύμβουλοι, γεγονός που έφερε χωρίς τη δική του ευθύνη, τα λάθη στις σχετικές δηλώσεις στις αρμόδιες αρχές. Παρόλα αυτά, η απόφαση ήταν εναντίον του.

