Κορονοϊός - ΣτΕ: Στην Ολομέλεια το πρόστιμο των 100 ευρώ στους αρνητές

Οι αρνητές ζητούν να ακυρωθεί η σχετική υπουργική απόφαση

Στη μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν οι αιτήσεις αρνητών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί η σχετική υπουργική απόφαση που προβλέπει τη μηναία καταβολή προστίμου των 100 ευρώ σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν.

Μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ είναι ένας πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, δύο αρεοπαγίτες, ένας πρώην πρόεδρος Εφετών, δύο δικηγόροι, ένας γιατρός, ένας ιερέας, ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ιδιωτικοί υπάλληλοι, κ.λπ., οι οποίοι είναι όλοι άνω των 60 ετών.

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας η εισηγήτρια των υποθέσεων, σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, ανέφερε ότι με δύο έγγραφα του δικαστηρίου ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και από τον ΕΟΠΠΥ, να αποστείλουν έγγραφα και στοιχεία στο ΣτΕ (φάκελο) για τις εν λόγω αιτήσεις ακύρωσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ακόμη, οι νομικοί παραστάτες του Δημοσίου, εγγράφως ζήτησαν την αναβολή συζήτησης των υποθέσεων, ενώ παράλληλα ανέφεραν ότι σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί το αίτημα αναβολής, δεν θα έχουν φυσική παρουσία στην Ολομέλεια του ΣτΕ και για το λόγο αυτό κατέθεσαν δήλωση παράστασης.

Η μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ υπό τον πρόεδρό της Δημήτρη Σκαλτσούνη απέρριψε το αίτημα αναβολής του Δημοσίου, ενώ από την εισηγήτρια τέθηκε το ζήτημα εάν το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει προδικαστική απόφαση με την οποία να ζητεί την κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο και παράλληλα να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή εάν πρέπει το ΣτΕ να προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης.

Οι δικηγόροι των προσφευγόντων υποστήριξαν ότι δεν πρόκειται το Δημόσιο να προσκομίσει στο δικαστήριο στοιχεία όσες προδικαστικές αποφάσεις και εάν εκδοθούν, για το λόγο αυτό ζήτησαν να προχωρήσει το ΣτΕ στην έκδοση οριστικής απόφασης.

Επίσης, ανέφεραν ότι πρόστιμο επιβάλλεται χωρίς εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια, ακόμη και σε πολίτες που λαμβάνουν σύνταξη των 300 ευρώ, ενώ μπορούσαν να επιβληθούν άλλα ηπιότερα μέτρα, εκτός του προστίμου.

Παράλληλα, από τους συνηγόρους των προσφευγόντων υποστηρίχθηκε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ). Επίσης, προσβάλει τα ατομικά δικαιώματά τους, τα Συνταγματικά προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα και τα περιουσιακά τους δεδομένα-στοιχεία.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

