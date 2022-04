Κόσμος

Ρωσία: απέλαση Πολωνών και Βούλγαρων διπλωματών

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή την απέλαση 45 Πολωνών διπλωματών και δύο Βούλγαρων, σε αντίποινα για αντίστοιχα μέτρα που έλαβαν η Βαρσοβία και η Σόφια τις τελευταίες ημέρες.

«Με βάση την αρχή της ανταπόδοσης, 45 συνεργάτες της πρεσβείας της Πολωνίας και των γενικών προξενείων της στο Ιρκούτσκ, το Καλίνινγκραντ και την Αγία Πετρούπολη, χαρακτηρίστηκαν ανεπιθύμητα πρόσωπα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι διπλωμάτες θα πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία μέχρι τις 13 Απριλίου.

Στα τέλη Μαρτίου η Βαρσοβία ανακοίνωσε την απέλαση «45 Ρώσων κατασκόπων που υποδύονταν τους διπλωμάτες», με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επίσης, απελαύνονται δύο Βούλγαροι διπλωμάτες από τη Μόσχα, μετά την απόφαση της Σόφιας να απελάσει Ρώσους διπλωμάτες, τον Μάρτιο.

Η Βουλγαρία απέλασε 12 Ρώσους διπλωμάτες τον Μάρτιο και άλλον έναν τον Απρίλιο, για «δραστηριότητες ασύμβατες με το διπλωματικό καθεστώς» τους. Ανακάλεσε επίσης για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της από τη Μόσχα κατόπιν των «μη διπλωματικών και αγενών» σχολίων που έκανε ο Ρώσος πρεσβευτής στη Σόφια.

