Σίντλερ: Πέθανε η γραμματέας της λίστας του

Η γυναίκα που συνέταξε τη λίστα σώζοντας πάνω από 1000 ανθρώπους άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή, σε ηλικία πάνω από 100 ετών.

Η γραμματέας του Όσκαρ Σίντλερ, η Μίμι Ράινχαρντ, που συνέταξε τη διάσημη λίστα του Γερμανού βιομηχάνου σώζοντας περισσότερους από 1.000 Εβραίους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε στο Ισραήλ σε ηλικία 107 ετών, γνωστοποίησε σήμερα η οικογένειά της.

«Η πολυαγαπημένη και μοναδική μου γιαγιά μόλις πέθανε σε ηλικία 107 ετών. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε στα εβραϊκά η εγγονή της Νίνα σε ένα μήνυμα προς τους συγγενείς της, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυστριακής και εβραϊκής καταγωγής, η Μίμι Ράινχαρντ ζούσε στην Κρακοβία (Πολωνία) πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προσελήφθη από τον Όσκαρ Σίντλερ για τον οποίο εργάστηκε μέχρι το 1945.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ίδια είχε συντάξει τους καταλόγους των Εβραίων εργαζομένων του Σίντλερ που σώθηκαν από τους θαλάμους αερίων των Ναζί από τον Όσκαρ Σίντλερ, η ιστορία του οποίου έγινε δημοφιλής μετά την προβολή της ταινίας «Η Λίστα του Σίντλερ» του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, που βραβεύτηκε με επτά Όσκαρ και άλλα δεκάδες διεθνή βραβεία.

Μετά τον πόλεμο, η Ράινχαρντ εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε την Αλιγιά (σ.σ. μετανάστευση Εβραίων της διασποράς στη Γη του Ισραήλ), το 2007 σε ηλικία 92 ετών, προκειμένου να ενωθεί με τον μονάκριβο γιο της, τότε καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, και τα εγγόνια της.

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου», είχε πει συνεσταλμένα σε δημοσιογράφους που είχαν έρθει για να την υποδεχθούν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Η Ράινχαρντ είχε δηλώσει ότι είχε συναντήσει τον Σπίλμπεργκ, ενώ παραδέχτηκε ότι πέρασαν χρόνια πριν δει την ταινία του.

«Ήμουν καλεσμένη στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Αλλά έπρεπε να φύγω πριν από την προβολή, ήταν πολύ δύσκολο για μένα», είπε.

Τα τελευταία χρόνια, η Μίμι Ράινχαρντ ζούσε σε έναν οίκο ευγηρίας στην Χερτσλιγιά, μια παραθαλάσσια πόλη με φοίνικες βόρεια της ισραηλινής μητρόπολης Τελ Αβίβ.

Πριν από μερικά χρόνια, ο φωτογράφος Γκίντεον Μαρκόβιτς, της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, την είχε συναντήσει στο πλαίσιο ενός έργου για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. «Συμμετείχε (τότε) στις δραστηριότητες του οίκου ευγηρίας, ήταν η πρωταθλήτρια του μπριτζ, σέρφαρε στο διαδίκτυο και παρακολουθούσε τη χρηματιστηριακή αγορά», είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

