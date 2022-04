Υγεία - Περιβάλλον

Μπουρλά: Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια αναμένουμε εμβόλια για τον καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο δρ. Albert Bourla, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

«Αν και ο ιός θα υπάρχει μαζί μας τα επόμενα χρόνια, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταφέρει να πάρουμε τη ζωή μας πίσω».

Αυτό δήλωσε ο δρ. Albert Bourla, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «New Realities» που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 6 έως 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Bourla «έχουμε τα όπλα, όπως είναι τα καινούρια εμβόλια» και πρόσθεσε πως «στόχος να έχουμε ένα εμβόλιο που θα κρατάει για έναν χρόνο, ενώ τα μέτρα θα χαλαρώσουν, γιατί η κοινωνία τα ζητάει επιτακτικά, καθώς έχουμε θεραπείες, που προκαλούν την αλλαγή του παιχνιδιού. «Όλα αυτά θα μας δώσουν τη ζωή μας πίσω αυτή τη χρονιά», δήλωσε.

Παράλληλα τόνισε πως «τα επόμενα 1-2 χρόνια είναι πιθανόν να βρούμε εμβόλια για άλλες αρρώστιες με τη χρήση της τεχνολογίας mRNA. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια μπορούμε να αναμένουμε εμβόλια για τον καρκίνο και στα επόμενα 2 χρόνια εμβόλια για άλλες ασθένειες» και συμπλήρωσε ότι «Μόνο στην τεχνολογία mRNA σε δύο χρόνια αποκτήσαμε εμπειρία δεκαετίας, γεγονός που θα αποτελέσει εφαλτήριο για νέες εφαρμογές» τόνισε, επισημαίνοντας τις «αλλαγές που σημειώθηκαν στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κλινικές έρευνες».

Στον επιστημονικό τομέα, σύμφωνα με τον κ. Bourla, έχουμε προχωρήσει με μεγάλους ρυθμούς μπροστά ωστόσο, όπως επεσήμανε, κατά στη διαχείριση της κρίσης έγιναν πολλά λάθη και κυρίως το ότι πολιτικοποιήθηκε η κρίση, ενώ πολλοί έβγαλαν συμπεράσματα με βάση τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις.

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών για την ανακάλυψη του εμβολίου ο κ. Bourla σημείωσε ότι στην περίπτωση της πανδημίας τα πράγματα έγιναν πολύ διαφορετικά, καθώς οι εταιρείες συνεργαστήκανε, αφενός επειδή ήταν πολύ μεγάλη η ανάγκη, αλλά και λόγω του ότι η κρίση είχε πολιτικοποιηθεί έντονα. «Η διαφάνεια και η άμεση δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας ήταν αυτά που βοήθησαν πολύ στο να δημιουργηθεί ένα πνεύμα άμιλλας» τόνισε.

Όσον αφορά την επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι «έχουμε χιλιάδες επιστήμονες με τεράστιο δυναμικό αλλά δεν έχουν την ευκαιρία. Ήμουν σίγουρος ότι αν δημιουργήσουμε στην Θεσσαλονίκη ένα κέντρο θα είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όπως και έγινε. Το κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη επιδεικνύει φανταστικά αποτελέσματα, ενώ πολλοί CEO άλλων εταιρειών έχουν ήδη πάρει την απόφαση να έρθουν στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ημαθία: Έσφαξαν και έκλεψαν δεκάδες αρνιά από μαντρί (εικόνες)

Πέθανε ο Δημήτρης Τσαντούλας

Πανελλαδικές 2022: οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα