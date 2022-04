Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέων στον ΑΝΤ1: Οι πνεύμονες της Ίριδας έδειξαν πνιγμό

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για το θάνατο των δύο κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

«Υπάρχει περιγραφή κηλίδας ασφυκτικού θανάτου στα πνευμόνια της Ίριδας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.

Όπως είπε ο Γρηγόρης Λέων, «το πανάκι και τα τραύματα στο στόμα του παιδιού, σημαίνει τη διαδικασία που οδήγησε στο θάνατο», κάτι που θα αποδειχθεί από την επιστημονική ομάδα που διενεργεί την έρευνα.

Ερωτηθείς για τα αίτια θανάτου της Μαλένας, απάντησε πως πρόκειται για «πιο δύσκολο περιστατικό, αλλά είμαι βέβαιος ότι, με τον ιατρικό φάκελο του παιδιού και τις καταθέσεις των γιατρών, θα δοθούν απαντήσεις».

Διαβεβαίωσε, τέλος ότι, «θα αναζητηθούν τυχόν αστοχίες και προσώπων και μηχανισμών», ωστόσο, τόνισε πως «προέχει η εξιχνίαση των θανάτων».

