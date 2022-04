Τεχνολογία - Επιστήμη

Δωρεά οργάνων: Διπλή γενναιότητα από Γιαννιτσά και Ιωάννινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλείο ψυχής από τους συγγενείς των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, σκεπτόμενοι την υγεία άλλων.

Δώρα ζωής πρόσφεραν με τον θάνατό τους σε δύο γυναίκες, 67 και 65 ετών με σοβαρά προβλήματα όρασης, δύο άντρες, οι οικογένειες των οποίων είχαν το ψυχικό σθένος μέσα στον πόνο τους να πάρουν την απόφαση να δωρίσουν τους κερατοειδείς των αγαπημένων τους.

Η 67χρονη υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση κερατοειδούς την 1η Απριλίου στη Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Η ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ κλήθηκε να λάβει το μόσχευμα 67χρονου πολυδότη, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Γιαννιτσών μετά από εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα, άλλα όργανα του δότη διατέθηκαν για συμβατούς λήπτες-ασθενείς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στην Ιταλία, ενώ ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε λήψη οργάνων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεταμόσχευση κερατοειδούς που ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα σε λίγες ημέρες, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς πριν από λίγες ημέρες μια 65χρονη έλαβε το δικό της δώρο ζωής, ένα μόσχευμα που της δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τη ζωή. Η πράξη αγάπης έγινε χάρη στη δωρεά μοσχεύματος ενός 66χρονου δότη, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων και έφυγε από τη ζωή από αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Νικόλαου Ζιάκα, η ιδέα της δωρεάς οργάνων αποτελεί την ύψιστη μορφή ανθρωπισμού και αλτρουισμού και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του θαύματος της μεταμόσχευσης. Ο ίδιος παροτρύνει τους πολίτες να στηρίξουν την προσφορά ιστών και οργάνων, ώστε να αυξηθούν οι δότες στη χώρα μας, που εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της δωρεάς οργάνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Απάτη: Τους πήραν χιλιάδες ευρώ από το... τηλέφωνο

Κόρινθος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)