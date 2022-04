Κόσμος

Ουκρανία: τραγικός απολογισμός από τους πυραύλους σε σταθμό τρένου (εικόνες)

Νεότερος απολογισμός από την επίθεση κατά αμάχων σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 5 παιδιά, και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα αφότου δύο πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τον οποίο χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι για να απομακρυνθούν από την περιοχή εδώ και ημέρες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε ο τοπικός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον 39 νεκρούς και 87 τραυματίες.

Σε μια διαδικτυακή ανάρτησή του είπε ότι στον νέο απολογισμό των νεκρών περιλαμβάνονται άνθρωποι που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά την μεταφορά τους σε νοσοκομείο και σε ιατρικά κέντρα.

Παράλληλα ανέφερε ότι 98 τραυματίες νοσηλεύονται.

