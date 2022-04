Αθλητικά

Euroleague – Παναθηναϊκός: “Γλυκό” φινάλε στην Πόλη

Επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στην Πόλη και επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός.

Το επιθετικό «μπλακ-άουτ» του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο (μόλις 6 πόντοι), δεν κόστισε αυτή τη φορά στον Παναθηναϊκού, που βρήκε τις λύσεις στο φινάλε στις δύο γραμμές του γηπέδου απ' τους Παπαγιάννη, Παπαπέτρου κι ένα μεγάλο buzzer-beater τρίποντο του Ντάριλ Μέικον, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 62-59 στην Πόλη, στον τελευταίο αγώνα του για την κανονική περίοδο της Euroleague (34η αγωνιστική). Με ρεκόρ 9-19 «έκλεισε» τη σεζόν το «τριφύλλι» που επικεντρώνεται πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις και στο ντέρμπι της Δευτέρας (11/4, 20:00) με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο 10-17 έπεσε το ρεκόρ των Τούρκων, που έχουν άλλο ένα εξ αναβολής παιχνίδι με την Μακάμπι.

Δεκάλεπτα: 20-22, 32-38, 49-44, 59-62

Για την... τιμή των όπλων, αλλά και την Ιστορία τους, οι «πράσινοι» ήθελαν να κλείσουν με νίκη μία πολύ δύσκολη σεζόν γεμάτη με άσχημα αποτελέσματα και το κατάφεραν στο τέλος, στηριζόμενοι στον επιθετικό οίστρο του Ιωάννη Παπαπέτρου (21π.) και το νέο νταμπλ-νταμπλ του Γιώργου Παπαγιάννη (14π.-11ρ.).

Το «τριφύλλι» μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και με ένα σερί 9-0 έφτασε στο 7-14 στο 3'. Έχοντας σταθερή εικόνα σε όλη την περίοδο, οι «πράσινοι» διατηρούσαν ένα μικρό προβάδισμα, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό όλα τα ατού της τουρκικής ομάδας πλην του Βέσελι. Η ευστοχία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, όπου μπήκε στην «εξίσωση» κι ο Έβανς με το «τριφύλλι» να κλείνει το ημίχρονο στο +6 (38-32).

Στην τρίτη περίοδο, ωστόσο, ήρθε ακόμη ένα... μπλακ-άουτ για τους «πράσινους» που σημείωσαν μόλις 6 πόντους και με σωρεία λαθών, έδωσαν την ευκαιρία στη Φενέρ να τους «χτυπήσει» και να πάρει προβάδισμα 5 πόντων (49-44).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός «αντέδρασε», βρήκε λύσεις και μεγάλα καλάθια απ' τους Παπαγιάννη και Παπαπέτρου, περνώντας μπροστά στο σκορ (58-59) και στα τελευταία δευτερόλεπτα, ήρθε το τρίποντο... νίκης απ' τον Μέικον (που είχε κάνει νωρίτερα δύο σερί λάθη) για να χαρίσει το δεύτερο εφετινό εκτός έδρας ροζ φύλλο αγώνος για το «τριφύλλι».

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό οι Παπαπέτρου (21π.) και Παπαγιάννης (14π.-11ρ.), δεν έφταναν οι 20 πόντοι του Βέσελι και οι 16 του Χένρι για τη Φενέρ, η οποία μέτρησε δύο ήττες στα εφετινά παιχνίδια της με τους «πράσινους».

Διαιτητές: Γκαρθία, Πατέρνικο, Νίκολιτς

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σάσα Τζόρτζεβιτς): Πιέρ 9 (2), Μπαρτέλ, Βέσελι 20, Φλόιντ 4, Χέιζερ, Μαχμούτογλου 2, Σταρκς, Χένρι 16 (2), Πολονάρα 6 (2), Ντουβερίογλου, Μπιρσέν 2, Ακπινάρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 12 (1), Παπαγιάννης 14, Καββαδάς, Παπαπέτρου 21 (2), Σαντ-Ρος 3 (1), Μποχωρίδης 2, Κασελάκης, Γουάιτ 2, Χουγκάζ. Έβανς 8, Μαντζούκας.

