Γουίλ Σμιθ: Δέκα χρόνια αποκλεισμός από τα Όσκαρ για το χαστούκι στον Κρις Ροκ

Τελικά ο Γουίλ Σμιθ θα «πληρώσει» για το χαστούκι στον Κρις Ροκ, στην απονομή των βραβείων Όσκαρ για το 2022, σε μια κίνηση που προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως μεταδίδουν διεθνή Μέσα ενημέρωσης, ο Γουίλ Σμιθ τιμωρήθηκε με δεκαετή (!) αποκλεισμό από τα βραβεία Όσκαρ εξαιτίας του επεισοδίου, ωστόσο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα κρατήσει το βραβείο που του απονεμήθηκε λίγη ώρα μετά την επίθεση.

