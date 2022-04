Πολιτισμός

Pink Floyd: Για την Ουκρανία το πρώτο τραγούδι τους μετά από 30 χρόνια (βίντεο)

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι που ένωσε και ενέπνευσε ξανά το ιστορικό συγκρότημα.

Το πρώτο νέο τραγούδι τους μετά από 30 χρόνια κυκλοφόρησαν οι Pink Floyd, με σκοπό να στηρίξουν τους Ουκρανούς, όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν.

Το «Hey Hey Rise Up» περιλαμβάνει όλα τα μέλη της μπάντας, τον Ντέιβιντ Γκίλμουρ και τον Νικ Μέισον (David Gilmour, Nick Mason), εκτός του Ρότζερ Γουότερς (Roger Waters), ο οποίος αποχώρησε τη δεκαετία του 1980.

Τα φωνητικά κάνει ο Ουκρανός Αντρί Κλουνικ (Andriy Khlyvnyuk), τραγουδιστής του συγκροτήματος BoomBox.

Το τραγούδι είναι ουκρανικό επαναστατικό, που ο Ουκρανός μουσικός είχε τραγουδήσει μπροστά σε εκκλησία του Κιέβου.

Έβαλε το βίντεο στα social media, όπου και το είδε το Γκίλμουρ, ο οποίος είχε παίξει μαζί του στο Λονδίνο το 2015.

«Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή, που με έκανε να θέλω να γράψω μουσική», έγραψε ο frontman του ιστορικού συγκροτήματος, αναφερόμενος στη θέαση του βίντεο του Ουκρανού συναδέλφου του.

Ο Κλούνικ, από πλευράς του διέκοψε τουρ στις ΗΠΑ, όταν έγινε η ρωσική εισβολή στη χώρα του και κατατάχθηκε σε τοπική ομάδα άμυνας για να πολεμήσει στην Ουκρανία.

Ο Γκίλμουρ του τηλεφώνησε, βρίσκοντάς τον στο νοσοκομείο, όπου ανάρρωνε από τραυματισμό που είχε από όλμο και του έπαιξε τη μουσική που έγραψε.

Η μουσική ηχογραφήθηκε από την μπάντα πάνω στη φωνή του Ουκρανού και κυκλοφόρησε στις 12:00 τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Όλα τα έσοδα θα πάνε σε οργάνωση που εργάζεται για την ανακούφιση των Ουκρανών στο πεδίο.

