Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης για Ρούλα Πισπιρίγκου: θα την είχα σκοτώσει, αν είχα καταλάβει κάτι

Τι δηλώνει για την σύζυγο του και τους θανάτους των τριών παιδιών τους. Το προφητικό όνειρο, η "κραυγή αγωνίας" της Τζωρτζίνας, η Ίριδα, οι χωρισμοί και η κεταμίνη.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών από την Πάτρα, σε μία εκ βαθέων συνέντευξη στην Αγγελική Νικολούλη, έδωσε απαντήσεις για όλα. Ο ίδιος βρίσκεται πλέον απέναντι από την εν διαστάσει σύζυγό του και υποστηρίζει τις κατηγορίες εναντίον της. Η Ρούλα προφυλακίστηκε για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης τους, Τζωρτζίνας με υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο Μάνος Δασκαλάκης μίλησε για τη γνωριμία τους, το γάμο, τα παιδιά, τους θανάτους, το χωρισμό, την κεταμίνη και το μπλέξιμο με το χώρο εργασίας του. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια της συζύγου του να τον κάνει να επιστρέψει στην Πάτρα, δίνοντάς του ένα γερό «μάθημα» με μπράβο που προσέλαβε. Πώς αντέδρασε όταν είδε τη ζωγραφιά της Τζωρτζίνας με τα τρία αγγελάκια… Μίλησε και για τη σχέση του με τη σπιτονοικοκυρά, το πληρεξούσιο που του είχε κάνει και τα όσα λέγονται για τον περίεργο θάνατό της.

Το προφητικό όνειρο…

Το προφητικό όνειρο του πατέρα λίγο πριν τη σύλληψη της Ρούλας, προκαλεί ανατριχίλα.

«Την Τζωρτζίνα την είδα δύο ημέρες πριν τη σύλληψη της Ρούλας στον ύπνο μου. Ήταν ζωντανή αυτή και η Ρούλα νεκρή, κάτι μου είπε αλλά δεν το θυμάμαι. Η Τζωρτζίνα έδειξε τη δικαίωση και για τα αδελφάκια της. Την ευχαριστώ γι’ αυτό και επειδή βοήθησε να φανεί η αλήθεια για όλα. Έχω πει πως θα προτιμούσα να έφευγα εγώ και να γύρναγαν πίσω τα παιδιά μου.»

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου εάν είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όλο αυτό το διάστημα, απάντησε:

«Αν σκεφτόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, θα την είχα σκοτώσει, δε θα φτάναμε μέχρι εδώ, ούτε μέχρι τη σύλληψη. Μιλάμε για τα παιδιά μου, ποιος πατέρας θα άφηνε τα παιδιά του έτσι; Εάν αποδειχθεί και για τα άλλα δύο παιδιά, για εμένα δεν υπάρχει τιμωρία. Θέλω να μπω μισή ώρα μέσα στο κελί της. Θα τη σκοτώσω και ας μπω εγώ φυλακή μετά.»

Μάνος: Γ…ώ τον έρωτα! Για ποιον έρωτα μιλάμε;

Ο πατέρας των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών με ψυχραιμία αναφέρεται στην εν διαστάσει πλέον σύζυγό του, αλλά και στις κατηγορίες εις βάρος της για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης τους.

«Μετά από εννέα χρόνια γάμου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει αυτή η στιγμή, να μπω σ’ ένα δικαστήριο και να υποστηρίξω ότι μάνα σκότωσε τα παιδιά της, πόσο μάλλον τα δικά μου. Όσο επιπόλαιο κι αν ακούγεται, παντρευτήκαμε σε μικρή ηλικία και η πρώτη εγκυμοσύνη ήταν επιλογή και των δυο μας. Ποτέ δε μετάνιωσα γι’ αυτή μου την πράξη. Οι δικοί μου με παρότρυναν να το ξανασκεφτώ, αλλά ήταν δίπλα μου και στήριξαν την επιλογή μου.»

«Δεν υπήρχε κανένας να μου πει κάτι αρνητικό για τη Ρούλα που να με βάλει σε σκέψεις. Το μόνο που μου είχε και η ίδια παραδεχτεί, ήταν μία απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει επειδή ήταν πιεσμένη με το θάνατο της γιαγιάς της και εξαιτίας του τότε χωρισμού της και βρισκόταν σε κατάθλιψη. Τα προβλήματα άρχισαν να γίνονται ορατά πριν το χαμό της Ίριδας και μετά που χωρίσαμε.»

«Οι γονείς μου πενθούν, γι’ αυτό δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Το μόνο που εύχομαι ακόμα και τώρα είναι να ξυπνήσω και να είναι όλα αυτά ένα ψέμα. Να έχουν γυρίσει πίσω τα παιδιά μου και να μην έχει πάθει κανένα τίποτα, δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει. Αν έχει γίνει έτσι, μιλάμε για τον πιο χειριστικό άνθρωπο που υπάρχει, για ποιον έρωτα μιλάμε; Τα παιδιά μου μπορούν να γυρίσουν πίσω;», κατέληξε.

Τι μου είπε η Ρούλα για την κεταμίνη…

Ο Μάνος Δασκαλάκης απάντησε στη δημοσιογράφο για την κεταμίνη και τη σχέση του με τη φαρμακαποθήκη που εργάζεται ο πατέρας του.

«Τη στιγμή που μάθαμε για την κεταμίνη, με κάλεσε η Ρούλα και μου είπε “άλλο πάλι αυτό που έβγαλαν”. “Μην ακούς” της λέω, “όπως βγάλαν το τοξικό, έτσι έβγαλαν κι αυτό”. Όταν άκουσα για τη σύλληψη, έχασα και την επαφή μαζί της. Με πήρε τηλέφωνο μέσα από τη ΓΑΔΑ, μιλήσαμε δύο φορές, με παρότρυνε να μιλήσουμε με γιατρούς και φαρμακοποιούς για να δούμε τι έχει συμβεί. Άκουσα στην πορεία ότι έλεγε τα δικά της και τότε ήταν που διακόπηκε η επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν έχω καμία σχέση με την προμήθεια της κεταμίνης, είναι κάτι που ερευνάται και θα αποδειχθεί.»

Αναφέρθηκε στα όσα λέγονται για την κακοποίηση της Τζωρτζίνας, το σημείωμα της κόρης του, αλλά και τη ζωγραφιά με τα τρία αγγελάκια.

«Ανατρίχιασα όταν είδα τη ζωγραφιά της με τα τρία αγγελάκια. Ρώτησα την Τζωρτζίνα ποιο ήταν το τρίτο αγγελάκι, αλλά δεν απάντησε. Είχε αλλάξει πολλά χέρια μετά το θάνατο της Ίριδας, αλλά δεν μίλησε για την μπέμπα σε κανέναν μας. Ήμουν μέσα σ’ ένα λεωφορείο όταν πήρε να μου πει για το θάνατο της Τζωρτζίνας και δεν ήξερα τι να κάνω.»

Μάνος: Βρήκε μπράβο για να με χτυπήσει…

Ο Μάνος Δασκαλάκης θέλησε να δώσει απαντήσεις για τα όσα του καταλογίζει η Ρούλα, αλλά και για τις υπόνοιες που άφηνε να εννοηθούν μιλώντας τότε στην Αγγελική Νικολούλη.

«Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ότι θέλει. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα απολύτως. Μου έλεγε ότι θα με καταστρέψει, αλλά το μυαλό μου δεν πήγαινε στο κακό, θεωρούσα ότι εννοούσε οικονομικά. Αυτή την έκρηξη την είχε μετά την Ίριδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας των παιδιών.

Ο ίδιος αρνήθηκε τα περί παράλληλης σχέσης, ενώ αποκάλυψε πως εκείνος τώρα έμαθε ότι η γυναίκα του είχε πληρώσει κάποιον για να τον βλάψει.

«Είχε προσλάβει κάποιον για να με χτυπήσει, να μην μπορώ να είμαι στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πάτρα. Ήμασταν μια χαρά πριν το χαμό της Μαλένας, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να την ώθησε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν ήμουν μπροστά όταν έφυγε η Μαλένα. Χτύπησε το τηλέφωνο και μου λέει “το παιδί”. Έφτασα όσο πιο γρήγορα γινόταν στο νοσοκομείο και είδα τους γιατρούς να της κάνουν ΚΑΡΠΑ. Όλο το νοσηλευτικό προσωπικό έκανε ότι μπορούσε, αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Είναι μία σκηνή και αυτή και της Ίριδας που δε θα μπορέσει ποτέ να βγει από το μυαλό μου. Την μήνυση την κάναμε τότε γιατί πήραμε μία απόφαση που μιλούσε για ηπατική ανεπάρκεια και μας είπαν οι γιατροί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι τέτοιο. Εάν μου είχαν βγάλει σαν πόρισμα το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας προς το παιδί, θα είχα προφυλάξει την Τζωρτζίνα, δε θα είχε γεννηθεί η Ίριδα και θα είχαν τελειώσει όλα από εκεί»

«Η Ίρις γεννήθηκε για την Τζωρτζίνα…»

Ο πατέρας αναφέρθηκε και στην Ίριδα, το μωρό της οικογένειας που πέθανε δεύτερο στη σειρά. Το παιδί αυτό «γεννήθηκε για την Τζωρτζίνα», όπως ο ίδιος λέει.

«Δύο χρόνια μετά το χαμό της Μαλένας γεννήθηκε η Ίριδα. Ζητούσε κάθε μέρα η Τζωρτζίνα ένα αδελφάκι. Από τη Μαλένα και μετά, όσο μπορούσαμε, κοιτάγαμε να ήμασταν όσο πιο καλά γίνεται για το παιδί που έμεινε πίσω. Εγώ δεν ήθελα άλλο παιδί. Ήμουν αρνητικός. Τελικά αποφασίζουμε να κάνουμε την Ίριδα για το καλό της κόρης μας.»

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το τι δεν πήγε καλά εκείνους τους έξι μήνες ζωής της Ίριδας, σύμφωνα με το anikolouli.gr δεν θέλησε να δώσει εξηγήσεις, ανέφερε μόνο πως έγινε κάτι που τον στενοχώρησε και αποφάσισε να χωρίσουν.

«Στα παιδιά δεν είχε δώσει το παραμικρό δείγμα. Δεν τα είχε ακουμπήσει ποτέ, τουλάχιστον όχι μπροστά μας. Έγινε ένας τσακωμός τότε και έφυγα από το σπίτι. Η Τζωρτζίνα κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο δίπλα ακριβώς από την Ίριδα. Γενικά κοιμόταν βαριά, αλλά εάν έκλαιγε για ώρα η μικρή, θα πεταγόταν γιατί την προστάτευε. Η Ρούλα ήταν με την αδελφή της στο σπίτι και με κάλεσαν να μου πουν ότι κάτι συνέβη στην μπέμπα. Μπαίνω μέσα σαστισμένος και η Ρούλα έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Πιάνω το πόδι της μικρής, ήταν παγωμένο, είχα πάθει αμόκ. Ακούω την Τζωρτζινούλα να λέει “το παιδί, μη μου πάρεις και αυτό το παιδί.” Εάν είχα τότε την παραμικρή υποψία, μόλις βγήκε η ιατροδικαστική, με καθησύχασε. Θα είχαμε προλάβει την Τζωρτζίνα έστω. Που να περάσει από το μυαλό μου ότι γίνονται τέτοια πράγματα, ότι μία μάνα σκοτώνει τα παιδιά της», είπε χαρακτηριστικά.

