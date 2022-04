Οικονομία

Βουλή: Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός για πρόσθετες δαπάνες

Τροπολογία για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Ποιοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος. Πρόσθετες δαπάνες και από το ΠΔΕ.

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό με πρόσθετες δαπάνες 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αύξηση κατά επιπλέον 600 εκατομμυρίων ευρώ στις δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικων στην Βουλη, επαναφέροντας παράλληλα με τροπολογία τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα .

Με τις διατάξεις της τροπολογίας με τα μέτρα για τον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό:

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2021 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΙΙΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

2.Προβλέπεται ομοίως και για το έτος 2022 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018-2021) η κατ' εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας του οχήματος, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει.

3. Εισάγεται η δυνατότητα ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, μετά από προηγούμενη έγκριση του καθεστώτος ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β. Ορίζεται το ανώτατο ποσό συνολικής ενίσχυσης ανά κλάδο δραστηριότητας, πχ. για αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, για παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

γ. Εισάγονται εξαιρέσεις στη χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων, εφόσον πρόκειται για προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των οικείων Κανονισμών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

δ. Οι εν λόγω ενισχύσεις δύνανται να συμψηφίζονται με βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν σε βάρος των δικαιούχων της ενίσχυσης.

4. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το πρόγραμμα στήριξης προς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, με τη μορφή συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων.

Ειδικότερα, παρατείνεται έως τις 30.6.2022 (ίσχυε μέχρι την 31η. 12.2021) η προθεσμία υποβολής των πιστοποιητικών που υποχρεούνται να καταθέσουν οι ωφελούμενοι δικαιούχοι (περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου κλπ.).

5. Ορίζεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή φυσικών προσώπων, μελών της ομάδας του Διαχειριστή, σε πρόσθετη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, αντί ως εισόδημα από απόδοση περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το Α.Κ.Ε.Σ. (Σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται δημοσιονομικά ουδέτερη).

6. Δύνανται, με υ.α., να παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, προς τους οριζόμενους φορείς του Δημοσίου, για την εκπλήρωση σκοπών και την υλοποίηση έργων, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

7. Παραχωρούνται κατά κυριότητα στους δικαιούχους αποκατάστασης, ακτή μονές καλλιεργηιές και μικροκτηνοι ρόφους ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους, οι εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας της ΙΙεριφερειακής Ενότητας (II.Ε.) ΙΙμαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν διατεθεί προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και μικροκτηνοτρόφων.

Με Κ.Υ.Α. καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το οφειλόμενο τίμημα, η διαδικασία καθορισμού και καταβολής του κ.λπ.

8. Παρατείνεται εκ νέου ο χρόνος λήξης της ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.) και θεωρείται ότι η ειδική διαχείριση έχει λήξει, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αντί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών που ισχύει σήμερα, από το πέρας της προβλεπόμενης διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας.

9.Τροποποιούνται - συμπληρώνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Συγκεκριμένα:

Καταργείται η δυνατότητα λύσης της εν λόγω Επιτροπής και θέσης σε εκκαθάριση, πριν τις 30.6.2022, με απόφαση του Πρωθυπουργού,

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα περάτωσης της εκκαθάρισης της εν λόγω Επιτροπής οριζόμενο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη λύση της Επιτροπής, αντί σε έξι (6) μήνες που ισχύει έως τώρα.