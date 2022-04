Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταγγελίες για βιασμούς ανηλίκων από Ρώσους στρατιωτικούς

Ανάμεσα στα θύματα μία 16χρονη, που έμεινε έγκυος και ένας 11χρονος, που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει, κρατώντας την δεμένη σε καρέκλα,

Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούτσα, κατήγγειλε χθες Παρασκευή η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου Λουντμίλα Ντενισόβα.

Δεκατετράχρονη από το προάστιο του Κιέβου έμεινε έγκυος αφού βιάστηκε από πέντε στρατιώτες, ανέφερε η επίτροπος μέσω Facebook. Πρόσθεσε ότι 11χρονο αγόρι από την Μπούτσα επίσης βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα.

Η κυρία Ντενισόβα κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα αυτά, που χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου.

Για βιασμούς από ρώσους στρατιωτικούς έκανε λόγο επίσης ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κριβί Ρι. Στα θύματα συγκαταλέγονται 16χρονη, που έμεινε έγκυος, και 78χρονη, σύμφωνα με τον αξιωματικό.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ουκρανία: Πάνω από 130 άμαχοι βρέθηκαν δολοφονημένοι στο χωριό Μακάριφ, κοντά στο Κίεβο

Ο Βάντιμ Τόκαρ, ο δήμαρχος του χωριού Μακάριφ, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι 132 άμαχοι βρέθηκαν δολοφονημένοι.

Τα περισσότερα από τα πτώματα βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους, είπε ο αιρετός, κατηγορώντας για τους θανάτους των πολιτών αυτών τον ρωσικό στρατό.

Ο δήμαρχος του Μακάριφ είπε ακόμη ότι το 40% του χωριού έχει καταστραφεί και ότι η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου έχουν κοπεί.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

