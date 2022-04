Κόσμος

Ο Ζελένσκι περιμένει “σθεναρή” παγκόσμια αντίδραση στην επίθεση στο Κραματόρσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο βραδινό του διάγγελμα χαρακτήρισε την επίθεση σε σταθμό τρένου εσκεμμένη ρωσική επίθεση εναντίον αμάχων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει να υπάρξει αποφασιστική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μετά την πυραυλική επίθεση που έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Κραματόρσκ σκοτώνοντας πάνω από πενήντα ανθρώπους, την οποία χαρακτήρισε εσκεμμένη ρωσική επίθεση εναντίον αμάχων.

«Αναμένουμε σθεναρή παγκόσμια αντίδραση σε αυτό το έγκλημα πολέμου», είπε στο βραδινό διάγγελμά του. Επανέλαβε την αξίωση να επιβληθεί πλήρες εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια και όλες οι ρωσικές τράπεζες να αποκλειστούν από το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

«Κάθε καθυστέρηση στην προμήθεια (...) όπλων στην Ουκρανία, κάθε άρνηση, μπορεί να σημαίνει μόνο ότι οι πολιτικοί αυτοί θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο τη Ρωσία από ό,τι εμάς», πρόσθεσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση στην Κραματόρσκ, που έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό όπου περίμεναν συρμούς για να φύγουν κάπου 4.000 άνθρωποι.

Το Κίεβο κατηγορεί τις δυνάμεις της Μόσχας για την επίθεση. Η Μόσχα το διαψεύδει. Αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι το είδος του όπλου που έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ουκρανικό στρατό και ότι δεν είχε οριστεί κανένας στόχος για τον ρωσικό στρατό στην Κραματόρσκ χθες.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Πάβλο Κιριλένκο δήλωσε πως η επίθεση έγινε με βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς Tochka U, όπλο διασποράς. Η Ρωσία αρνείται πως χρησιμοποιεί τέτοιους πυραύλους, απαγορευμένους δυνάμει διεθνούς σύμβασης του 2008, στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ αντέτειναν πως δεν πιστεύουν «την άρνηση των Ρώσων πως ευθύνονται».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαιρέτισε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει οικονομική και τεχνική υποστήριξη στην έρευνα και τεκμηρίωσης των ρωσικών εγκλημάτων στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης πως θα υποστηρίξει την έρευνα για την επίθεση στην Κραματόρσκ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να συλλέξει «αποδείξεις» για τα «εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Γαλλία «συλλέγει αποδείξεις» για τα «εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους» στην Ουκρανία, όπου βιαιοπραγίες κατά αμάχων αποδίδονται στη Ρωσία, η οποία τις αρνείται.

«Ακόμη και λαμβάνοντας τις μέγιστες προφυλάξεις που οφείλω να λάβω» ως αρχηγός κράτους, «μπορώ να πω ότι πρόκειται για εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας ότι γάλλοι εμπειρογνώμονες - στρατιωτικοί και δικαστικοί - εστάλησαν στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στις έρευνες.

"Συγκλονισμένη" η Ουάσινγκτον από την επίθεση με ρουκέτες σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι "συγκλονισμένες" από την επίθεση με ρουκέτες σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία ο οποίος ήταν γεμάτος με αμάχους που έφευγαν αντιμέτωποι με την απειλή μιας ρωσικής επίθεσης στα ανατολικά της χώρας.

"Είμαστε συγκλονισμένοι από την τελευταία (χρονικά) θηριωδία", δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζαλίνα Πόρτερ στους δημοσιογράφους.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν σε αυτήν τη ρωσική επίθεση.

