Ρούλα Πισπιρίγκου: η εξωσυζυγική σχέση πριν από την Ίριδα και ο ξυλοδαρμός

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες για τον δεσμό με πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη και οι αναφορές για ξυλοδαρμό της προφυλακισμένης παρουσία της Τζωρτζίνας.

Αποκαλύψεις – «φωτιά» που ανοίγουν νέους δρόμους στην έρευνα και στην προσπάθεια «ανίχνευσης» χαρακτήρων, έκανε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Γιώργος Αναστασόπουλος.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε εξωσυζυγική σχέση με κοινό γνωστό της ίδιας και του Μάνου Δασκαλάκη, προσθέτοντας πως το τρίτο πρόσωπο ήταν συγγενής του Μάνου Δασκαλάκη και εξ αγχιστείας με την προφυλακισμένη για την παιδοκτονία της Τζωρτζίνας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν μια «συγγένεια που έγινε στην διαδρομή».

Σημείωσε μάλιστα πως η εξωσυζυγική σχέση της Ρούλας Πισπιρίγκου χρονικά έγινε πριν από την γέννηση της Ίριδας, η οποία πέθανε σε ηλικία λίγων μηνών, με τον Γρηγόρη Λέων να τονίζει σήμερα πως πρόκειται για ασφυκτικό θάνατο και πως "οι δηλώσεις... δείχνουν τον δράστη του εγκλήματος".

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος είπε ακόμη πως από το ρεπορτάζ έχει αναδειχθεί πως ο Μάνος Δασκαλάκης χτυπούσε την Ρούλα Πισπιρίγκου και μάλιστα τουλάχιστον τρεις φορές ενώπιον της μεγαλύτερης κόρης τους, σημειώνοντας πως «ο Μάνος χτυπούσε την Ρούλα και η Τζωρτζίνα ήταν μπροστά».

«Τα προβλήματα άρχισαν να γίνονται ορατά πριν το χαμό της Ίριδας και μετά που χωρίσαμε», είπε ο Μάνος Δασκαλάκης σε συνέντευξη του την Παρασκευή, ενώ την ύπαρξη τρίτου προσώπου ανάμεσα στο ζευγάρι ανέφερε ο Μάνος Δασκαλάκης και στην κατάθεση του στην ανακρίτρια, την οποία αποκάλυψε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μέχρι το έτος 2019 που απεβίωσε η μικρή μας Μαλένα, της οποίας η αιτία θανάτου ήταν η ηπατική ανεπάρκεια, ήμασταν μια χαρά σαν οικογένεια. Ήταν όλα ιδανικά μεταξύ μας. Από το έτος 2019 και μετά και λόγω του θανάτου της μικρής μας Μαλένας άρχισαν τα μικροπροβλήματα στη σχέση μας χωρίς αυτό όμως να έχει αντίκτυπο στα παιδιά μας.

ΕΡ. Όταν αναφέρεστε σε μικροπροβλήματα ακριβώς εννοείτε;

ΑΠ. Εννοώ ότι μετά το θάνατο της Μαλένας αντί να μας δέσει όλο αυτό άρχισε να μας απομακρύνει και εμένα προσωπικά άρχισε να με απομακρύνει αυτό πιο πολύ συναισθηματικά από τη συζυγική μας σχέση, δηλαδή η Ρούλα προσπαθούσε να συνέλθει από την απώλεια του παιδιού μας, ενώ εγώ ασχολιόμουν περισσότερο με το άλλο μας παιδί με τη Τζωρτζίνα μας. Όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε μεταξύ μας ένα συναισθηματικό κενό.

Μετά από 2 χρόνια από το θάνατο της Μαλένας έρχεται στη ζωή μας η μικρή μας Ίριδα και μέσα σε 6 μήνες μαθαίνω ότι έπαθε ανακοπή στη κούνια της.

ΕΡ. Εκείνη τη περίοδο που απεβίωσε η Ίριδα εσείς συμβιώνατε με τη σύζυγο σας ή ήσασταν σε διάσταση;

ΑΠ. Όχι, 2 με 3 ημέρες πριν το θάνατο της Ίριδας είχα φύγει από το σπίτι και έμενα στους γονείς μου.

ΕΡ. Για ποιο λόγο είχατε φύγει από το σπίτι;

ΑΠ. Γιατί έμαθα ότι η σύζυγός μου είχε βρει έναν άλλον άνδρα, πράγμα που μου το επιβεβαίωσε και η ίδια.

ΕΡ. Φεύγοντας από το σπίτι της ανακοινώσατε ότι θα χωρίσετε οριστικά ζητώντας της διαζύγιο;

ΑΠ. Όχι, απλώς έφυγα από το σπίτι χωρίς να της ανακοινώσω κάτι. Τέτοιου είδους ανακοίνωση έκανα αφού επήλθε ο θάνατος της Ίριδας».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Πρόεδρος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σχετικά με τις πρώτες ημέρες της Ρούλας Πισπιρίγκου στις Φυλακές Κορυδαλλού, είπε πως «είναι σε αυστηρή επιτήρηση, παρακολουθείται όλο το 24ώρο από τους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι πως δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, δεν έχει υπάρξει κάποια προσπάθεια να κάνει κακό στον εαυτό της, κάτι για το οποίο επιτηρείται, όπως πολλοί άλλοι κρατούμενοι. Υπάρχει κοινόχρηστο τηλέφωνο, που μπορεί να χρησιμοποιήσει όταν δεν υπάρχουν άλλοι κρατούμενοι στον χώρο. Πλέον έχει τηλεόραση στο κελί της. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη απαίτηση».





