Παράξενα

Ξύλο μεταξύ γυναικών για ένα... ταξί (βίντεο)

Μαλλί με μαλλί πιάστηκαν δύο γυναίκες για ένα... ταξί και ποια θα το πάρει.

Όλα συνέβησαν στο Λίβερπουλ και ενώ είχαν καταναλώσει κάποια ποτάκια παραπάνω βγήκαν από το κλαμπ που διασκέδαζαν και βρέθηκαν να... διεκδικούν το ίδιο ταξί.

Και δεν μιλάμε απλά για ένα μαλλιοτράβηγμα αλλά για άγριο ξύλο με μπουνιές, κλωτσιές, μέχρι και στην πόρτα του οχήματος σφήνωσε η μια την άλλη και άρχισε να την ανοιγοκλείνει με δύναμη και να της χτυπάει το κεφάλι για να το συνθλίψει.

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο ταξιτζής που βαρέθηκε να τις βλέπει να ματώνουν η μια την άλλη, έβαλε μπρος και έφυγε...