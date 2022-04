Κοινωνία

Μάνος Δασκαλάκης: η κατάθεση για την Ρούλα Πισπιρίγκου, τα παιδιά και την απιστία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην 18η Ανακρίτρια για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, την Ίριδα και την Μαλένα, την εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του, την φυγή του απο το σπίτι και την κεταμίνη.

«Τα προβλήματα άρχισαν να γίνονται ορατά πριν το χαμό της Ίριδας και μετά που χωρίσαμε», είπε ο Μάνος Δασκαλάκης σε συνέντευξη του την Παρασκευή, ενώ την ύπαρξη τρίτου προσώπου ανάμεσα στο ζευγάρι ανέφερε ο Μάνος Δασκαλάκης και στην κατάθεση του στην ανακρίτρια, την οποία αποκάλυψε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μάνος Δασκαλάκης: Μέχρι το έτος 2019 που απεβίωσε η μικρή μας Μαλένα, της οποίας η αιτία θανάτου ήταν η ηπατική ανεπάρκεια, ήμασταν μια χαρά σαν οικογένεια. Ήταν όλα ιδανικά μεταξύ μας. Από το έτος 2019 και μετά και λόγω του θανάτου της μικρής μας Μαλένας άρχισαν τα μικροπροβλήματα στη σχέση μας χωρίς αυτό όμως να έχει αντίκτυπο στα παιδιά μας.

ΕΡ. Όταν αναφέρεστε σε μικροπροβλήματα ακριβώς εννοείτε;

ΑΠ. Εννοώ ότι μετά το θάνατο της Μαλένας αντί να μας δέσει όλο αυτό άρχισε να μας απομακρύνει και εμένα προσωπικά άρχισε να με απομακρύνει αυτό πιο πολύ συναισθηματικά από τη συζυγική μας σχέση, δηλαδή η Ρούλα προσπαθούσε να συνέλθει από την απώλεια του παιδιού μας, ενώ εγώ ασχολιόμουν περισσότερο με το άλλο μας παιδί με τη Τζωρτζίνα μας. Όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε μεταξύ μας ένα συναισθηματικό κενό.

Μετά από 2 χρόνια από το θάνατο της Μαλένας έρχεται στη ζωή μας η μικρή μας Ίριδα και μέσα σε 6 μήνες μαθαίνω ότι έπαθε ανακοπή στη κούνια της.

ΕΡ. Εκείνη τη περίοδο που απεβίωσε η Ίριδα εσείς συμβιώνατε με τη σύζυγο σας ή ήσασταν σε διάσταση;

ΑΠ. Όχι, 2 με 3 ημέρες πριν το θάνατο της Ίριδας είχα φύγει από το σπίτι και έμενα στους γονείς μου.

ΕΡ. Για ποιο λόγο είχατε φύγει από το σπίτι;

ΑΠ. Γιατί έμαθα ότι η σύζυγός μου είχε βρει έναν άλλον άνδρα, πράγμα που μου το επιβεβαίωσε και η ίδια.

ΕΡ. Φεύγοντας από το σπίτι της ανακοινώσατε ότι θα χωρίσετε οριστικά ζητώντας της διαζύγιο;

ΑΠ. Όχι, απλώς έφυγα από το σπίτι χωρίς να της ανακοινώσω κάτι. Τέτοιου είδους ανακοίνωση έκανα αφού επήλθε ο θάνατος της Ίριδας».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης, Πρόεδρος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σχετικά με τις πρώτες ημέρες της Ρούλας Πισπιρίγκου στις Φυλακές Κορυδαλλού, είπε πως «είναι σε αυστηρή επιτήρηση, παρακολουθείται όλο το 24ώρο από τους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι πως δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, δεν έχει υπάρξει κάποια προσπάθεια να κάνει κακό στον εαυτό της, κάτι για το οποίο επιτηρείται, όπως πολλοί άλλοι κρατούμενοι. Υπάρχει κοινόχρηστο τηλέφωνο, που μπορεί να χρησιμοποιήσει όταν δεν υπάρχουν άλλοι κρατούμενοι στον χώρο. Πλέον έχει τηλεόραση στο κελί της. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη απαίτηση».

Για τον θάνατο της Ίριδας

ΕΡ. Πως πληροφορηθήκατε το θάνατο της μικρής Ίριδας;

ΑΠ. Με πήρε τηλέφωνο η αδελφή της και μου είπε ότι το παιδί δεν αναπνέει. Εκείνη την ώρα ήμουν σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι και κατέφθασα μέσα σε 2 με 3 λεπτά πριν έρθει το ασθενοφόρο. Μόλις έφθασα αντίκρισα τη Ρούλα να κάνει ΚΑΡΠΑ στο παιδί μας και τη Τζωρτζίνα να φωνάζει θεέ μου μη μου πάρεις την αδελφούλα μου και τη Ρούλα να φωνάζει δεν θα σε αφήσω και εσένα να μου φύγεις'. Καθώς έσπευσα να βοηθήσω τη Ρούλα έπιασα το ποδαράκι της Ίριδας και ήταν παγωμένο και τότε ήρθε και το ασθενοφόρο. Πήρε το ασθενοφόρο το παιδί μας, συνέχισαν μέσα στο ασθενοφόρο να προσπαθούν να επαναφέρουν το μωρό και μετά από 2 με 3 λεπτά ξεκινήσαμε για το ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ νοσοκομείο. Φθάνοντας εκεί ανέλαβαν οι γιατροί το καθήκον τους, αλλά από όσο μας ενημέρωσαν ήταν ήδη αργά. Εκείνη την ώρα εγώ κατέρρευσα, δε μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει και η Ρούλα ήταν σε κατάσταση σοκ και έκλαιγε συνέχεια.

ΕΡ. Ποια ήταν η αιτία θανάτου της Ίριδας;

ΑΠ. Εκείνη τη στιγμή οι γιατροί μας είπαν ότι είναι αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν σε ανακοπή υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μετά έγινε νεκροψία-νεκροτομή και λάβαμε την απάντηση ότι η αιτία θανάτου οφειλόταν σε αγενεσία φλεβοκόμβου.

«Ύποπτο ότι ζήτησε να μπει το τάμπλετ στο φέρετρο με την Τζωρτζίνα»

Μάνος Δασκαλάκης: Μετά από 5 ημέρες περίπου από το τραγικό συμβάν και αφού είχε γίνει η νεκροψία-νεκροτομή, η Τζωρτζίνα μεταφέρθηκε στην Πάτρα για να γίνει η κηδεία της. Ενώ εξελισσόταν η ταφή, η κατηγορούμενη, επειδή και στους προηγούμενους θανάτους την ώρα της ταφής έβαζε μαζί με το παιδί και κάποιο αγαπημένο του αντικείμενο, εκείνη την ημέρα έβαλε στο φέρετρο το τάμπλετ του παιδιού.

ΕΡ. Η ενέργεια αυτή της κας Πισπιρίγκου σας έκανε εντύπωσης

ΑΠ. Εκείνη τη στιγμή όχι γιατί θεώρησα όπως σας είπα ότι ήταν κάτι που είχε κάνει και στις 2 προηγούμενες ταφές. Τώρα όμως το βλέπω ύποπτο και πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθεί το τάμπλετ.

Για την κεταμίνη, τις συνεντεύξεις και την Τζωρτζίνα

Μάνος Δασκαλάκης: Όταν άρχισε να ανακινείται το θέμα του θανάτου της Τζωρτζίνας, διαπίστωσα ότι είχε μια ανησυχία και βρισκόταν συνεχώς στα τηλεοπτικά μέσα, εκθέτοντας τις δικές τις απόψεις και έχοντας συνεχώς στο νου της εάν θα πουν κάτι σχετικά με το θάνατο της Τζωρτζίνας η εάν έχουν ανακαλύψει κάτι. Ο τρόπος αυτός δεν μου άρεσε και μάλιστα της έλεγα για ποιο λόγο έχει απορροφηθεί τόσο πολύ και είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές, μιλώντας για τα αίτια του θανάτου του παιδιού μας.

Εκείνη τη περίοδο εγώ τη στήριξα, αρχικά δίνοντας μια κοινή τηλεοπτική συνέντευξη. Αυτό έγινε γιατί πραγματικά τη πίστευα και δεν είχα λόγο να την αμφισβητώ και γιατί και οι δύο τότε λέγαμε και πιστεύαμε ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα ήταν καθαρά, όποτε και δεν υπήρχε λόγος να ανησυχούμε. Η κατηγορούμενη όμως δεν σταμάτησε σε αυτή τη τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά συνέχισε να συνομιλεί με κάθε τρόπο, σε κάθε τηλεοπτικό μέσο και σε κάθε δημοσιογράφο. Μάλιστα, επειδή καλούσαν και εμένα συνεχώς, τους έλεγα ότι δεν έχω να πω κάτι επιπλέον από αυτά που είπα στη κοινή τηλεοπτική συνέντευξη που δώσαμε και ότι η στάση μου είναι η ίδια. Κράτησα αυτή τη στάση γιατί θεώρησα ότι το σωστό ήταν να στηρίξω τη κατηγορουμένη και να είμαι δίπλα της. Αυτό έγινε μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν συλληφθεί επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά και μου είπε ότι άκουσε από το δημοσιογράφο Λαμπρόπουλο να λέει ότι στο αίμα της Τζωρτζίνας βρέθηκε η ουσία κεταμίνη και με ρωτούσε τι είναι αυτό. Μετά ενημερώθηκα από την αδελφή της, ότι ήρθαν από την αστυνομία και της είπαν να τους ακολουθήσει στη ΓΑΔΑ για να δώσει κατάθεση. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, καθόσον συνελήφθη. Επικοινώνησα μαζί της μετά τη σύλληψή της μόνο 2 φορές, ενώ βρισκόταν στη ΓΑΔΑ και προσπάθησα να την καθησυχάσω, μέχρι και εγώ να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα δεν επικοινώνησα ξανά μαζί της, γιατί ήδη άκουγα ότι βρέθηκε μεγάλη ποσότητα της ουσίας κεταμίνη στο αίμα της Τζωρτζίνας και πλέον το έχω επιβεβαιώσει, αφού έλαβα αντίγραφα της δικογραφίας και είδα με τα μάτια μου την τοξικολογική εξέταση, η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

ΕΡ. Θα μπορούσε η κα Πισπιρίγκου να βρει την ουσία κεταμίνη με κάποιο τρόπο;

ΑΠ. Δε θεωρώ ότι θα ήταν κάτι εύκολο για εκείνη να βρει, γιατί δεν υπάρχει στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος που να γνωρίζει από τέτοιου είδους ουσίες. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω»..

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: άνοιξε ο τάφος για το τάμπλετ (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Έστειλαν 20χρονο στο νοσοκομείο