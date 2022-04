Πολιτική

Βορίδης για Τάγμα Αζόφ στην Βουλή: Επικοινωνιακή αστοχία - Δεν ειναι ακροδεξιός ο Στρατός της Ουκρανίας

Τι είπε ο Υπ. Εσωτερικών για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, την προκήρυξη εκλογών και τις συμβάσεις των προσληφθέντων εν μέσω πανδημίας. Τι αναφέρει για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τα μπόνους.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο ο Μάκης Βορίδης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως ο Πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι εκλογές θα γίνουν στα «τέλη ανοίξεως του ΄23», λέγοντας πως εξήγησε και το γιατί έτσι θα γίνει.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε πως «δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα, κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια στην εξουσία, να έχει διαφορά 8 με 10 μονάδες από την αντιπολίτευση και μάλιστα με όλα αυτά που έχουν περάσει. Υπάρχει μεν μια μείωση, από 14 μονάδες έγιναν 10 οι μονάδες, όμως παράλληλα δεν υπάρχει άνοδος των κομμάτων της αντιπολίτευσης», ενώ ερωτηθείς για δημοσκόπηση στην εφημερίδα «Δημοκρατία» με μικρή διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βορίδης απάντησε «αυτήν την εταιρεία, εγώ δεν την ξέρω».

Επικοινωνιακή αστοχία με το Τάγμα του Αζόφ στην Βουλή

Ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε ως «επικοινωνιακή αστοχία», την εμφάνιση μαχητή του Τάγματος του Αζόφ στην Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως επιχειρείται να υπάρξει αποπροσανατολισμός.

«Πρέπει να δούμε ποιο είναι το θέμα» συμπλήρωσε ο Υπ. Εσωτερικών λέγοντας πως πρέπει να αναζητηθεί αν το κύριο θέμα είναι «αν ο Ζελένσκι άστοχα είπε ότι θέλω να μιλήσουν και ελληνικής καταγωγής μαχητές στην ελληνική Βουλή ή αν ο Πούτιν έχει ισοπεδώσει την χώρα και κάνει τις σφαγές των αμάχων. Αντί να συζητάμε αυτό, κουβεντιάζουμε για την επικοινωνιακή αστοχία»

«Στους 200.000 ανθρώπους που πολεμούν στον ουκρανικό στρατό, υπάρχουν και 1000 ακροδεξιοί. Ας πούμε ότι εγώ υιοθετώ πλήρως την λογική της Αριστεράς: ότι οι του Αζόφ είναι ακροδεξιοί και ναζιστές και ο Πούτιν έχει μπει στην Ουκρανία για να κάνει την αποναζιστικοποίηση. Στον ουκρανικό Στρατό, στους 100.000 οι 1.000 είναι του Αζόφ. Ο ουκρανικός στρατός είναι ακροδεξιός;», σημείωσε ο κ. Βορίδης

Όχι άλλη παράταση στους συμβασιούχους λόγω πανδημίας

Σχετικά με τις προσλήψεις στο Δημόσιο, ο υπ. Εσωτερικών είπε πως ετοιμάζεται προκήρυξη στον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Ακόμη, τόνισε πως αυτή που δόθηκε προ ημερών, είναι η «τελευταία παράταση για τους συμβασιούχους που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών λόγω της πανδημίας κορονοϊού. Αν κάποιοι αξιοποιούν αυτούς τους εργαζόμενους για να καλύψουν άλλες τρύπες, παραβαίνουν τον νόμο. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, καθώς οι προσλήψεις έγιναν για συγκεκριμένο σκοπό».

«Στο Δημόσιο, οι προσλήψεις γίνονται με τρόπο αντικειμενικό, ακέραιο και αδιάβλητο, μέσω ΑΣΕΠ και προκειμένου να έχουν όλοι ισότιμο δικαίωμα για πρόσληψη στο Δημόσιο», σημείωσε ο κ. Βορίδης, λέγοντας πως στις εν λόγω προσλήψεις αυτό το κριτήριο δεν ίσχυσε.

Ο κ. Βορίδης, αναφέρθηκε διεξοδικά και στο πριμ παραγωγικότητας σε δημοσίους υπάλληλους και την σύνδεση του με την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Σχετικά με το πριμ παραγωγικότητας σε δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Βορίδης είπε πως θα δοθούν 20 εκατομμύρια ευρώ (7,5 εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και 12,5 εκ. από τον Προϋπολογισμό), σε 6.000 εργαζόμενους που θα έχουν ενασχόληση και εμπλοκή με ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας πως «αυτό θα συνδεθεί με ποσοτική στοχοθεσία για να επιβραβεύονται υπηρεσίες και εργαζόμενοι που θα επιτυγχάνουν τους στόχους, οι οποίοι θα τίθενται από την διοικητική πυραμίδα, σε συνεργασία των προϊστάμενων με τους υφιστάμενους. Το ποσό θα κατανεμηθεί κατ΄ αρχήν ισομερώς».

«Τον Μάιο θα είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης όλων των δημοσίων υπαλλήλων, την στοχοθεσία για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, την αλλαγή της κινητροδότησης σε μια σειρά από μονάδες στο Δημόσιο και το μπόνους για τους εργαζόμενους στο Ταμείο Ανάκαμψης», είπε ο κ. Βορίδης, σημειώνοντας πως «μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει έργο για μελέτη και νομοθέτηση για μπόνους στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων».

Σχετικά με τις αλλαγές στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε «κάνουμε μια μεγάλη μετάβαση από ένα σύστημα που αξιολογούσε μια επίδοση, τώρα αξιολογούμε τις δεξιότητες των υπάλληλων» και προσέθεσε πως «στην αξιολόγηση των προϊσταμένων, η επίτευξη των στόχων αφορά κατά 50% την επίτευξη των στόχων της υπηρεσίας, αυτών δηλαδή που πρέπει να πετύχουν οι υφιστάμενοι τους», σημειώνοντας ακόμη πως θεσπίζεται και η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους του.

