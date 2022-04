Κόσμος

Ουκρανία - Χάρκοβο: σφίγγει ο ρωσικός “κλοιός”

Πόσες δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες συγκεντρώνονται περιμετρικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας. Τι αναφέρει το Πεντάγωνο.

]Επιπλέον χιλιάδες Ρώσοι στρατιωτικοί συγκεντρώνονται στα όρια της ουκρανικής πόλης του Χαρκόβου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο αριθμός των τακτικών μονάδων του ρωσικού στρατού κοντά στην πόλη Μπελγκορόντ, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο κρατών, αυξήθηκε από τις 30 στις 40, είπε ο αξιωματούχος χθες βράδυ. Δεν προσδιόρισε τον αριθμό των επιπλέον στρατιωτικών, είπε πάντως ότι τα ρωσικά τάγματα συνήθως αποτελούνται από 600 ως 1.000 στρατιώτες.

Ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις για να ξεκινήσει επιχείρηση για την κατάληψη της περιοχής Ντονμπάς, εκτίμησε ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Το Χάρκοβο (βορειοανατολικά) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα.

Κατά το Πεντάγωνο, η Μόσχα σκοπεύει να κινητοποιήσει πάνω από 60.000 στρατιωτικούς.

Ωστόσο, καθώς το Ντονμπάς το γνωρίζουν καλά τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς στην περιοχή αυτή διεξάγονται εχθροπραξίες από το 2014, οι μάχες θα είναι σφοδρές, προεξόφλησε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Η φάση αυτή του πολέμου «μπορεί να είναι πολύ αιματηρή και πολύ άσχημη», προειδοποίησε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κέρμπι αναφέρθηκε σε πληροφορίες περί επιστράτευσης χιλιάδων εφέδρων για να ενισχύσουν τις μονάδες του ρωσικού στρατού στα σύνορα με το Ντονμπάς, μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία.

Καταγγελίες για βιασμούς ανηλίκων από Ρώσους στρατιωτικούς

Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούτσα, κατήγγειλε χθες Παρασκευή η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου Λουντμίλα Ντενισόβα.

βιάστηκε από πέντε στρατιώτες, ανέφερε η επίτροπος μέσω Facebook. Πρόσθεσε ότι 11χρονο αγόρι από την Μπούτσα επίσης βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα. Δεκατετράχρονη από το προάστιο του Κιέβου έμεινε έγκυος αφούανέφερε η επίτροπος μέσω Facebook. Πρόσθεσε ότι 11χρονο αγόρι από την Μπούτσα επίσης βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα.

Η κυρία Ντενισόβα κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα αυτά, που χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου.

Για βιασμούς από ρώσους στρατιωτικούς έκανε λόγο επίσης ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κριβί Ρι. Στα θύματα συγκαταλέγονται 16χρονη, που έμεινε έγκυος, και 78χρονη, σύμφωνα με τον αξιωματικό.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

