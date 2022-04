Κοινωνία

Ηράκλειο: Σε “καβάτζα” ναρκωτικών είχαν μετατρέψει του δρόμους της πόλης

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πού έκρυβαν την κοκαϊνη. Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ στα σπίτια τους.

Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, τρεις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία εντοπίστηκαν διάφορα υπαίθρια σημεία (καβάτζες) της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, τις οποίες χρησιμοποιούσαν συχνά οι δράστες. Σε αυτά τα σημεία συνελήφθησαν οι δύο από τους τρεις ενώ στη συνέχεια από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο τρίτος αλλοδαπός.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σημεία «καβάτζες», σε οικία και σε έλεγχο στους αλλοδαπούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 89,5 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις. Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

