Αθλητικά

ΝΒΑ - Μπακς: ο Αντετοκούνμπο είχε μεγάλα κέφια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εμφάνιση… MVP του Giannis οι Μπακς πήραν ακόμη μια νίκη. Δυνατό ματς για τον Καλαϊτζάκη σε ήττα της Οκλαχόμα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους (8/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 11/13 βολές) καθώς οι φιλοξενούμενοι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 131-101, για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την τρίτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, στον προτελευταίο αγώνα πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μέσα σε 27:41 έφτασε σε double double, έχοντας επίσης 13 ριμπάουντ αλλά και οκτώ ασίστ για να οδηγήσει σε νίκη το Μιλγουόκι (51-30) επί του Ντιτρόιτ (23-58) για τρίτη φορά αυτή τη σεζόν.

Ο Μπρουκ Λόπεζ σημείωσε 17 πόντους, ο Κρις Μίντλετον με 15 (11 στα 24 πρώτα λεπτά) και ο Τζρου Χόλιντεϊ 10 πόντους και είχε επίσης εννέα ασίστ.

Οι Μπακς τώρα κοιτάζουν την επόμενη αναμέτρηση, όπου θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση στην Ανατολή με μια νίκη επί του Κλίβελαντ.

Ο ΜακΓκάντερ σημείωσε ρεκόρ καριέρας, με 26 πόντους , για τους Πίστονς, ο Μπέι συνέβαλε με 20 πόντους και ο Κάνινγχαμ τελείωσε με 14, επτά ασίστ και έξι ριμπάουντ.

Εξαιρετικός ;ήταν και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης στην καλύτερή του εμφάνιση με τους Θάντερ σημείωσε 25 πόντους (8/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/5 βολές 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 45 λεπτά) απέναντι στους Λέικερς, όμως η ομάδα της Οκλαχόμα ηττήθηκε στο Λος Άντζελες με 120-101. Ήταν η πρώτη νίκη για τους Λέικερς μετά από οκτώ σερί ήττες .

Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε 39 πόντους σε μόλις 30 λεπτά και οι Ντάλας Μάβερικς κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες τους να τερματίσουν τρίτοι στη Δυτική Περιφέρεια με 128-78 των φιλοξενούμενων Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Κέβιν Ντουράντ πέτυχε 36 πόντους καθώς οι Νετς έκαναν ένα μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο για να επιβιώσουν και να φτάσουν στη νίκη με 118-107 επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς στη Νέα Υόρκη.

Οι Νετς πέρασαν στην έβδομη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, μοιράζονται το ίδιο ρεκόρ με το Κλίβελαντ (43-38), αλλά κέρδισαν τρεις από τις τέσσερις συναντήσεις τους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ-Μιλγουόκι: 101-131

Ουάσινγκτον-Νέα Υόρκη: 92-114

Μπρούκλιν-Κλίβελαντ: 118-107

Τορόντο-Χιούστον: 117-115

Σικάγο-Σαρλότ: 117-133

Μαϊάμι-Ατλάντα: 113-109

Ντάλας-Πόρτλαντ: 128-78

Γιούτα-Φοίνιξ: 105-111

ΛΑ Λέικερς-Οκλαχόμα: 120-101