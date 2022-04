Κόσμος

Εκλογές στην Γαλλία: Μακρόν - Λεπέν “ελπίζουν” στους αναποφάσιστους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένη παραμένει η αβεβαιότητα, την παραμονή του πρώτου γύρου των εκλογών, σχετικά με το μήνυμα της κάλπης και τους μονομάχους που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο.

Η αβεβαιότητα παραμένει μεγάλη σήμερα, παραμονή του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, όπου οι υποψήφιοι θα απόσχουν από το δημόσιο βήμα ως την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, την Κυριακή, με την αναμέτρηση να προαναγγέλλεται αμφίρροπη ανάμεσα στον απερχόμενο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι δύο υποψήφιοι, που είχαν περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017, εξασφαλίζουν τις πρώτες θέσεις στις αυριανές εκλογές, μολονότι ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν ποντάρει και αυτός, όπως και η Λεπέν, σε μια θετική δυναμική.

Στην περίπτωση επανάληψης του σεναρίου του 2017 με τον Μακρόν και την Λεπέν να περνούν στην τελική αναμέτρηση για την προεδρία, πέντε δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή, δίνουν μια πολύ οριακή νίκη στον απερχόμενο πρόεδρο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου, με ποσοστά που κυμαίνονται από 51 ως 54%.

Οι άλλοι δέκα υποψήφιοι φαίνεται να παραγκωνίζονται, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει, κυρίως επειδή, όπως προβλέπει ο πολιτικός αναλυτής Πασκάλ Περινό, "είναι οι πρώτες εκλογές στις οποίες υπάρχει τέτοιο ποσοστό ανθρώπων που είναι αναποφάσιστοι, που άλλαξαν γνώμη, σχεδόν ένας στους δύο Γάλλους".

Άγνωστο παραμένει επίσης στις εκλογές αυτές -το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής- ποιο θα είναι το ποσοστό αποχής.

Πολλοί πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι το ρεκόρ της 21ης Απριλίου του 2002 (28,4%), που ήταν το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ σε πρώτο γύρο προεδρικών εκλογών, μπορεί να καταρριφθεί, ή το ποσοστό αποχής να ξεπεράσει αυτό του 2017 (22,2%), το οποίο ήταν επίσης υψηλό.

Μετά την ακινητοποίησή της από την σύγκρουση στην Ουκρανία, η προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία ξανακέρδισε ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες από την ώρα που έλαβε σάρκα και οστά η υπόθεση μιας νίκης της Μαρίν Λεπέν, η οποία στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη υποψήφια της ακροδεξιάς που θα ανέβει στον προεδρικό θώκο.

Η κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν, φυσιογνωμίας της γαλλικής ακροδεξιάς για δεκαετίες, κατάφερε να λειάνει την εικόνα του κόμματός της, διεξάγοντας μια πειστική προεκλογική εκστρατεία για την αγοραστική δύναμη, που είναι πρώτη προτεραιότητα του πληθυσμού την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται, ενισχυμένος από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εν αναμονή των πρώτων αποτελεσμάτων αύριο στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος), οι δημόσιες συγκεντρώσεις, η διανομή φυλλαδίων και η προώθηση των θέσεων υποψηφίων σε ψηφιακά μέσα απαγορεύονται από χθες, Παρασκευή, τα μεσάνυχτα.

Ωστόσο κάποιοι υποψήφιοι θα μπορούσαν να εμφανιστούν δημοσίως σήμερα σε διαδηλώσεις. "Πορείες για το μέλλον" αναμένεται να γίνουν παντού στη Γαλλία κατόπιν πρωτοβουλίας οργανώσεων της αριστεράς.

Χθες οι υποψήφιοι επιδόθηκαν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης ή μικρές μετακινήσεις σε μια προσπάθεια να πείσουν τους περίπου 48,7 εκατομμύρια Γάλλους που καλούνται αύριο στις κάλπες.

Ο Μακρόν έκανε ως εκ τούτου χθες το πρωί μια σύντομη, απρόσμενη επίσκεψη σε αγορά στο Νεγί-συρ-Σεν, στις πύλες του Παρισιού. Για 45 λεπτά ο απερχόμενος πρόεδρος μιλούσε με εμπόρους, πελάτες και δημοτικούς υπαλλήλους.

Η Μαρίν Λεπέν πήγε στην Ναρμπόν, στη νότια Γαλλία, επίσης σε αγορά, όπου παρουσίασε τον εαυτό της ως την υποψήφια "της Γαλλίας που είναι ήσυχη". Με ένα ποτήρι ροζέ κρασί στο χέρι δήλωσε ότι δεν έχει "ζαλιστεί" από μια πιθανή νίκη και πρόσθεσε: "η αγκινάρα τρώγεται φύλλο το φύλλο, πρώτα ο πρώτος γύρος και μετά ο δεύτερος".

Τα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν αύριο στις 08:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος) και καμία συνέντευξη, δημοσκόπηση ή εκτίμηση δεν θα μπορεί να δημοσιευτεί πριν από τα αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας, ορισμένα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα θα ψηφίσουν ήδη από σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: άνοιξε ο τάφος για το τάμπλετ (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Έστειλαν 20χρονο στο νοσοκομείο

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)