Καραμανλής: “Τρέχουν” περισσότερα έργα από όσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Τι είπε ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για τους αυτοκινητόδρομους, τις αστικές συγκοινωνίες, το Μετρό της Θεσσαλονίκης και τα νέα έργα βασικών υποδομών.

«Είναι η πρώτη φορά από την εποχή που η χώρα μας μπήκε στο ευρώ που μέσα σε τρία χρόνια έχουν δημοπρατηθεί 8 δισ. ευρώ έργα. Αυτό δεν είχε γίνει ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, μιλώντας σήμερα στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια δημοπρατήσαμε έργα 8 δισ. ευρώ και έχουμε ένα πρόγραμμα 18 δις. Ο στόχος μας μέχρι το τέλος του 2023 είναι να δημοπρατήσουμε άλλα 4 δισ. ευρώ με έργα. Επομένως ο στόχος που είχαμε πει στο 2019 για 13 δισ. έργα γίνεται πραγματικότητα και στο τέλος της τετραετίας θα το ξεπεράσουμε», σημείωσε ο κ. Καραμανλής, επισημαίνοντας πως «αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει, σημαίνει ότι αυτά τα έργα θα αλλάξουν πραγματικά τη χώρα και θα έχουν τεράστιο αναπτυξιακό πρόσημο».

«Αυτό είναι ένα σχέδιο έργων, δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι έργα που έχουν συνοχή και υπηρετούν έναν και μοναδικό εθνικό σχεδιασμό. Να γίνει η χώρα μας κόμβος μεταφορών και υποδομών των Βαλκανίων. Αυτό είναι κάτι που όλοι το διαπιστώνουμε ότι γίνεται πράξη», επισήμανε ο υπουργός.

«Η Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Καραμανλής, «αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, μπορούμε να αντλήσουμε πολύ μεγάλους πόρους χρηματοδότησης για να ενώσουμε τα λιμάνια μας με logistic center και να ενώσουμε τα λιμάνια μας με ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο για να γίνει επιτέλους η χώρα μας κόμβος μεταφορών και υποδομών στην Ευρώπη».

Εξήγησε δε πως αυτό «κουμπώνει» με τη βασική ατζέντα της Ευρώπης που είναι οι πράσινες μεταφορές αλλά και με τη βασική ατζέντα της κυβέρνησης: πράσινες μεταφορές, σιδηρόδρομος, νέα λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα, νέοι σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αναφερόμενος στα έργα μεταφορών, ο κ. Καραμανλής είπε ότι η γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, «ένα έργο που ήταν κολλημένο σε διάφορα ζητήματα, ξεμπλοκάρισε και σε λίγες εβδομάδες θα επισκεφτούμε το εργοτάξιο στην Κατεχάκη για να καταδείξουμε ότι έχει ξεκινήσει και θα δώσει τεράστια λύση στα κυκλοφοριακά ζητήματα».

Σε ό,τι αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης είπε πως «μετά από τεράστιες πολιτικές αντιπαραθέσεις το έργο αυτό τελειώνει επιτέλους», επισημαίνοντας ότι είναι αυτονόητο πως «θέλουμε και Μετρό και Αρχαία».

Για την κατάσταση αναφορικά με τα λεωφορεία, είπε: «είχε η χώρα μας να πάρει καινούργιο λεωφορείο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το 2009. Ξεπεράσαμε ιδεοληψίες και συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα, μεταφέραμε συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτη πάροχο. Το 20% των αστικών διαδρομών που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα γίνονται από ιδιώτη. Και τι άλλο κάναμε; Για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο κάναμε εισαγωγή της διαδικασίας της εκμίσθωσης λεωφορείων, leasing, κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη όπου πήραμε έναν ΟΑΣΘ στα πρόθυρα της απόλυτης διάλυσης και διπλασιάσαμε τον στόλο. Στην Αθήνα παραλάβαμε 850 λεωφορεία και τώρα έχουμε 1300. Κάναμε προσλήψεις».

Για τα σιδηροδρομικά έργα είπε ότι θα πρέπει να μπουν στις ράγες, όχι στα χαρτιά, αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένες χαράξεις και με εγγυημένη χρηματοδότηση κι αυτά ακριβώς είναι τα συγκεκριμένα βήματα που κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο «και με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας αλλάζει σελίδα».

«Η επόμενη 10ετία», τόνισε ο κ. Καραμανλής, «θα είναι μία δεκαετία που τα έργα υποδομής θα είναι στοχευμένα, που θα βοηθούν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας».

Αναφορικά με τα μεγάλα και σημαντικά έργα είπε ότι μελετήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και ξεμπλόκαραν πολλά έργα προβληματικά, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη «η Ελλάδα να καταλάβει ότι πρέπει να τρέξει με γοργά βήματα στην πράσινη μετάβαση. Και τα έργα υποδομής, τα μεγάλα πρέπει να έχουν αυτό το πρόσημο εάν θέλουμε να αντλήσουμε αυτά τα κεφάλια και να έρθουμε στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ».

«Αυτό που κάνουμε είναι ότι δεν λέμε μεγάλα "θα" στα έργα. Ερχόμαστε με σοβαρότητα και ορθό λόγο και αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και την κάνουμε ζήτημα όλων. Άλλωστε, ζούμε στην εποχή όπου η πληροφορία είναι παντού. Εμείς οι πολιτικοί δεν μπορούμε να κρυφτούμε για πολύ, γιατί αργά ή γρήγορα θα φανεί η πραγματικότητα. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα μεγάλα πρότζεκτ που δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, θα τελειώσει κάποτε και στην Ελλάδα έστω και με κάποια καθυστέρηση. Αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και σημαίνει ότι σε αυτά τα πρότζεκτ η χώρα μας σιγά-σιγά γυρνάει σελίδα», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Υπογράμμισε δε, ότι «τα έργα δεν είναι έργα μιας παράταξης ή ενός πολιτικού. Είναι έργα που ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Άλλος μπορεί να τα σχεδιάζει, άλλος να τα δημοπρατεί, άλλος να τα συμβασιοποιεί και άλλος να κόβει τις κορδέλες. Δεν έχει σημασία ποιος θα κόψει την κορδέλα. Σημασία έχει να μην αλλάζουμε τον σχεδιασμό. Τα έργα να έχουν συνέχεια, να έχουν συνοχή και όποιος κι αν είναι κυβέρνηση και αυτός ο σχεδιασμός είναι σωστός και ορθολογικός να μην το διακόπτει».

