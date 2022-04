Οικονομία

Φόρουμ Δελφών - Χατζηδάκης: Έρχονται συντάξεις fast track και εμπιστοσύνης

Ποιες βασικές αλλαγές στις συντάξεις ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας στη διάρκεια παρουσίας του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Δύο νέες ρυθμίσεις που θα μειώσουν τον χρόνο απονομής συντάξεων ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 – 9 Απριλίου υπό την Αιγίδα της Α.Ε της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μιλώντας για τις εκκρεμείς συντάξεις, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε πως «η κατάσταση ήταν πάντα προβληματική, όχι τόσο χαώδης όσο από το 2016 και μετά. Τι συνέβη τότε; Μια συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων χωρίς αρχές και κανόνες. Και τώρα έχουμε στον ΕΦΚΑ μια κακοφτιαγμένη μπάμπουσκα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε στη συνέχεια δύο νέες ρυθμίσεις για τις εκκρεμείς συντάξεις που αναμένεται να έρθουν προς ψήφιση το επόμενο διάστημα.

«Η πρώτη ρύθμιση έχει να κάνει με συντάξεις fast track. Ο ΕΦΚΑ θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τη σύνταξη σε τρεις μήνες. Αν δεν την εκδώσει θα στηρίζεται στα στοιχεία που έχει στο «ΑΤΛΑΣ» συν σε κάποια στοιχεία που θα προσκομίζει ο ασφαλισμένος και τα οποία θα τα παίρνει ως δεδομένα ο ΕΦΚΑ προκειμένου να βγάλει τη σύνταξη. Θα γίνεται αμέσως έλεγχος και η σύνταξη θα βγαίνει σε χρόνο ρεκόρ».

Η δεύτερη ρύθμιση, «συντάξεις εμπιστοσύνης», αφορά τις σημερινές εκκρεμότητες και σύμφωνα με τον υπουργό «Υπάρχει το ασφαλιστικό ιστορικό. Υπάρχει κάποιος εν δυνάμει συνταξιούχος, υποβάλλει τα χαρτιά του και του έρχεται σημείωμα ηλεκτρονικά. Έρχεται το ασφαλιστικό ιστορικό. “Δικαιούστε αυτή τη σύνταξη”. Αν συμφωνείτε βγαίνει αμέσως. Αν έχετε παρατηρήσεις, τις στέλνετε και με βάση τη ρύθμιση, χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Βάσει της δήλωσης αυτής θα βγαίνει αμέσως η σύνταξη. Γι αυτό τι λέμε εμπιστοσύνης, γιατί εμπιστευόμαστε τον ασφαλισμένο».

Ερωτώμενος σχετικά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και αν αυτή θα περιλαμβάνει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο πληθωρισμός, ο υπουργός απάντησε: «Ένα παλιό πολιτικό μότο λέει: Δεν προαναγγέλλονται ανασχηματισμοί και υποτιμήσεις του νομίσματος. Θα προσθέσω σ' αυτό και τις αυξήσεις κατώτατου μισθού».

Ο υπουργός Εργασίας αναφερόμενος στην επικείμενη αύξηση, σημείωσε: «Περιμένουμε σε μια εβδομάδα την πρόταση των εμπειρογνωμόνων. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δώσαμε αύξηση συμβολική από την αρχή του χρόνου. Έχει προηγηθεί μια χρονιά με αύξηση του ΑΕΠ, θα ληφθεί υπόψιν όπως και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και από την άλλη η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων στις δύσκολες διεθνείς συνθήκες».

Τέλος μιλώντας για τη στροφή στην πολιτική στέγαση και τον ρόλο του ΟΑΕΔ σε αυτήν, ανέφερε πως «Ο ΟΑΕΔ αντί να κάνει εργατικές κατοικίες θα μπορεί να κινηθεί πιο ευέλικτα. Να εκμισθώνει για ανάπτυξη μέσω ΣΔΙΤ ή και να αγοράζει κατάλληλα οικόπεδα για να αναπτύσσονται στη συνέχεια».

Ακόμα σημείωσε πως « Όλα αυτά θα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Παραχώρηση με νοίκι που στο τέλος ο εργαζόμενος θα μπορεί να το αγοράζει. Μπορεί να είναι επιδότηση ενοικίου. Μπορεί να είναι επιδότηση επιτοκίου. Επιδότηση για αγορά πρώτης κατοικίας. Μπορεί να είναι παρέμβαση για ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που θα διατεθούν σε εργαζόμενους. Δεν μιλάμε μόνο για το εργατικό δυναμικό. Διευρύνεται το πεδίο του ΟΑΕΔ, θα παρεμβαίνει και στους νέους συνολικά. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια. Και η στέγαση των εργαζομένων θα είναι προτεραιότητα».

