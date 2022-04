Κοινωνία

Γλυφάδα: Φωτιά σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Φωτιά ξέσπασε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Γλυφάδα, στην οδό Αγίου Νικολάου 10.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κεραμοσκεπή της μονάδας και άμεσα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο τα άτομα που βρίσκονταν στο κτίριο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσε κάποιο άτομο και αυτό γιατί κάτω από την κεραμοσκεπή υπάρχει τσιμεντένια πλάκα γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ωστόσο στη συνέχεια παρέμειναν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

