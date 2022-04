Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Μνημόσυνο στη μνήμη του δημοσιογράφου (εικόνες)

Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τον θάνατο του Γιώργου Καραϊβάζ, που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχτηκε έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Πριν από έναν χρόνο, στις 9 Απριλίου, η τραγική είδηση θανάτου του, Γιώργου Καραϊβάζ, σκόρπισε τη θλίψη στον δημοσιογραφικό και όχι μόνο, κόσμο.

Ο 53χρονος αστυνομικός συντάκτης έπεσε νεκρός, από τα πυρά δύο ανδρών, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, με τους δράστες να διαφεύγουν από το σημείο με μηχανάκι και μέχρι τώρα δεν έχουν φτάσει στα χέρια των αρχών τα στοιχεία τους.

Μέλη της οικογένειας του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και συνάδελφοι και φίλοι, συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του για την τέλεση τρισαγίου στη μνήμη του. Στο σημείο έχει τοποθετηθεί και μία αναμνηστική πλάκα. Μεταξύ άλλων, στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται η επί χρόνια συνεργάτιδά του και φίλη του Ζήνα Κουτσελίνη, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, καθώς και ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας αλλά και ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης.

Όπως ανέφεραν οι οικείοι του, το ετήσιο μνημόσυνο είχε γίνει σε αυστηρά οικογενειακό κύκλο στο μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ στην Εύβοια.

