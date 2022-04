Κοινωνία

Καιρός: Επιδείνωση την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας αύριο. Ποιες περιοχές θα περιοριστούν.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αύριο, στα δυτικά, στα βόρεια και στη Θεσσαλία, με βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας

Την Κυριακή ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη αλλά σημαντική μεταβολή από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Προοδευτικά θα επηρεαστούν η δυτική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, η Θεσσαλία, νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και ενδεχομένως τμήματα των Σποράδων και της Εύβοιας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 20, στην Ήπειρο από 6 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 19 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 22 βαθμούς, αλλά τοπικά στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-6 Μποφόρ, αλλά προοδευτικά στα βόρεια πελάγη θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και στα νότια πελάγη σε δυτικούς με εντάσεις έως 7 Μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα νότια 8 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 Μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα ενισχυθούν στα επίπεδα των 6-7 Μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα βόρεια τμήματα 8 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι παροδικά ισχυρά και να συνοδευτούν από πρόσκαιρη χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 4-5 Μποφόρ και τοπικά στα ανοικτά του Θερμαϊκού 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξύλο μεταξύ γυναικών για ένα... ταξί (βίντεο)

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Έστειλαν 20χρονο στο νοσοκομείο