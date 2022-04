Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Σολτς για Μπούτσα: οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν

Τι ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς για τη "σφαγή" στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας.

Εκείνοι που διέπραξαν θανάτους αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα είναι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

"Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε", δήλωσε ο Σολτς, αναφερόμενος στους θανάτους αμάχων στην πόλη αυτή βορειοδυτικά του Κιέβου.

"Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου που δεν θα δεχθούμε... εκείνοι που το έκαναν πρέπει να λογοδοτήσουν."

Αφότου τα ρωσικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Μπούτσα την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως εκατοντάδες άμαχοι έχουν βρεθεί νεκροί. Ο αντιδήμαρχος της Μπούτσα δήλωσε πως τουλάχιστον 360 άμαχοι σκοτώθηκαν και 260-280 τάφηκαν σε ομαδικό τάφο από άλλους κατοίκους.

Η Ρωσία αποκαλεί "αποκρουστική πλαστογραφία" τους ισχυρισμούς ότι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν αμάχους στην Μπούτσα την περίοδο της κατάληψης της πόλης, με σκοπό τη δυσφήμιση του ρωσικού στρατού.

Μιλώντας σε μια συγκέντρωση πριν από τις εκλογές στο βόρειο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν, ο Σολτς είπε πως η Γερμανία θα συνεχίσει να εφοδιάζει την Ουκρανία με αμυντικά όπλα για να στείλει το μήνυμα ότι είναι δεσμευμένη στην προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών κρατών.

"Τα ευρωπαϊκά σύνορα πρέπει να παραμείνουν ανέγγιχτα", είπε.

Η Ρωσία αποκαλεί τις ενέργειές της "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" για την αποστρατιωτικοποίηση και "αποναζιστικοποίηση" της γειτονικής της χώρας. Η Ουκρανία και η Δύση λένε πως η εισβολή είναι παράνομη κα αδικαιολόγητη.

