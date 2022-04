Αθλητικά

ΠΑΟΚ: φίλαθλοι της Μαρσέιγ ακυρώνουν το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσαν οι οπαδοί της ομάδας μετά τα επεισόδια στη Γαλλία.

Μετά τα άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το στάδιο «Βελοντρόμ», περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου προημιτελικού των δύο ομάδων στο Europa Conference League, φαίνεται πως οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας, ακυρώνουν το ταξίδι τους στη Θεσσαλονίκη.

Oσα έγιναν πριν τον πρώτο αγώνα, έχουν θορυβήσει αρκετά από τα κλαμπ των οργανωμένων οπαδών της ομάδας της Μαρσέιγ, που με αναρήσεις τους, ανακοινώνουν πως δεν θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για το ματς στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη.

«Τα κλαμπ φιλάθλων της Μαρσέιγ ακύρωσαν το προγραμματισμένο ταξίδι τους με προορισμό τη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Πέμπτη. Μια απόφαση που αποτελεί συνέχεια των επεισοδίων που έγιναν στη Μασσαλία. Τα κλαμπ φιλάθλων της Μαρσέιγ έχουν ήδη ενημερώσει τα μέλη τους. Δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ομάδας στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας, της έδρας του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Το στοίχημα είναι μεγάλο για την Μαρσέιγ. Μετά τη νίκη τους εντός έδρας με σκορ 2-1, η ρεβάνς με τους Έλληνες μπορεί να τους επιτρέψει να φτάσουν στα ημιτελικά του Conference League.»

Le deplacement a Salonique (PAOK) est annule et sera rembourse.



On se retrouve Dimanche, ALLEZ L'OM ! pic.twitter.com/yFirFSrzdI — MTP 1994 (@MTP_1994_) April 8, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Κόρινθος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία