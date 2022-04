Κόσμος

Ουκρανία: Ο Τζόνσον στο Κίεβο συζητά την ενίσχυση βοήθειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας σε ταξίδι - "έκπληξη" που έκανε στο Κίεβο.

Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε ένα ταξίδι - "έκπληξη" στο Κίεβο, όσο η ρωσική εισβολή συνεχίζεται στη Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ταξίδεψε σήμερα στο Κίεβο για να συζητήσει την παροχή περαιτέρω οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το γραφείο του Τζόνσον.

Ο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Ζελένσκι "σε μια ένδειξη αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό", δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

"Θα συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας."

Surprise ?? pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Κόρινθος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία