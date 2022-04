Αθλητικά

Βόλος - Λαμία: επιβλητική νίκη των Θεσσαλών

Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται πλέον σε τρομερά δυσχερή βαθμολογικά θέση.

Στον αγώνα του Βόλου με τη Λαμία στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ στο πρωτάθλημα, το μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο είχε η φιλοξενούμενη ομάδα, αλλά ηττήθηκε κατά κράτος.

Οι Θεσσαλοί επιβλήθηκαν με 3-0 αφήνοντας σε δυσχερή θέση τους (προτελευταίους) Φθιώτες, τους οποίους χωρίζουν 5 βαθμοί από τον ουραγό Απόλλωνα Σμύρνης (παίζει αργότερα στο Ηράκλειο), ενώ οι ίδιοι επικύρωσαν και μαθηματικά την παραμονή τους.

Οι Βολιώτες ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα και είχαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν στο 12ο λεπτό, με το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Φερνάντες να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Σαράνοφ, στην καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Η Λαμία κατέγραψε την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια στο 50ό λεπτό, με ένα άστοχο γυριστό σουτ του Μανούσου από το ύψος της μικρής περιοχής, ενώ στο 53΄ στάθηκε άτυχη, καθώς σουτ του Σιμόν από τη γωνία της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 69΄ ο Τζανδάρης δεν έκανε σωστά την προβολή από πλεονεκτική θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ και τρία λεπτά αργότερα η θεσσαλική ομάδα άνοιξε το σκορ, με ένα ωραίο γκολ: Ο Άλχο σέντραρε από δεξιά και ο Μπαρτόλο με έξοχο εν κινήσει σουτ «σημάδεψε» το αριστερό «Γ».

Αμέσως ύστερα (73΄) ο Βόλος είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει, όταν ο Φαν Βέερτ βγήκε σε τετ α τετ με τον Σαράνοφ, τον πέρασε και πλάσαρε στο αριστερό δοκάρι.

Και αφού στο 87΄ από λάθος του Κορέα, ο Σιμόν πήρε την μπάλα εντός περιοχής αλλά αστόχησε σε τεράστια ευκαιρίας για την Λαμία, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ του Ροσέρο κι έδωσαν εύρος στη νίκη τους φτάνοντας στο 3-0 με τον Φεράρι, στο 90΄+5.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος

Κίτρινες: Τζανετόπουλος

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Άλχο, Σιέλης, Λογαράς (68΄ Τριανταφύλλου), Φεράρι, Μεταξάς, Μπαριέντος (77΄ Ριέντστρα), Μπαρτόλο (76΄ Πουρίτα), Φερνάντες (59΄ Ροσέρο), Κορέα, Φαν Βέερτ.

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Λούκας, Τζανετόπουλος (77΄ Βέλλιος), Αντέτζο (68΄ Βύντρα), Μαρτίνεθ (80΄ Σαραμαντάς), Τζανδάρης (80΄ Μανουσάκης), Μπεχαράνο, Νούνιες, Μανούσος, Καραμάνος (77΄ Ρόμανιτς).

