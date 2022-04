Κοινωνία

Σεισμός στη Ζάκυνθο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Ζάκυνθο το απόγευμα του Σαββάτου.

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ζάκυνθο το απόγευμα του Σαββάτου.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 9χλμ ανατολικά νοτιανατολικά του Κεριού.

Σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 16,3χλμ.

