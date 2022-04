Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: με τρομάζει να βλέπω ξανά και ξανά το ίδιο σενάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου προς τα κορίτσια, για χαρτορίχτρες, καφετζούδες και άνδρες...

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι τον Μάιο του 2020, έκανε έστειλε ένα νέο μήνυμα μέσα από τα social media της, για όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό, τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα, αλλά και τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ι Ηωάννα, έχει γίνει ένα σύμβολο δύναμης και θέλησης για ζωή και πολλές φορές μοιράζεται τις σκέψεις της για κοινωνικά ζητήματα με τους ακολούθους της.

Έτσι μέσα από δύο stories στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, αναφέρει:

«Θα ήθελα να απευθυνθώ στα νέα κορίτσια, γιατί πραγματικά με τρομάζει να βλέπω ξανά και ξανά το ίδιο σενάριο μπροστά μου. Ο μόνος τρόπος να γίνεται ευτυχισμένες είναι να θέτετε προσωπικούς στόχους τους οποίους πρέπει να κυνηγάτε, να καλλιεργείτε το μυαλό σας με γνώσεις και να γεμίζετε την ψυχή σας με χαρά και αγάπη. Επίσης, να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που θα σας καταλάβουν και θα σας στηρίζουν συναισθηματικά στις δυσκολίες που αναπόφευκτα μας φέρνει η ζωή».

Και συνεχίζει: «ΚΑΜΙΑ χαρτορίχτρα, ΚΑΜΙΑ καφετζού και ΚΑΝΕΝΑΣ άντρας δεν θα βοηθήσουν ώστε να χειραγωγήσετε ανθρώπους, την τύχη σας ή την ίδια τη ζωή. Κανένας Μάνος, Μπάμπης ή Νώντας, όσο όμορφοι κι αν είναι, δεν αξίζουν να σκοτώνετε και να καταστρέφερε κάποιον για χάρη τους. Για να πετύχουμε στη ζωή, πρέπει να επενδύουμε μόνο στον ΕΑΥΤΟ μας και στις ΑΞΙΕΣ μας. Έτσι και μόνο έτσι, μπορούμε να προσελκύδουμε αυτόματα όλα όσα θέλουμε»

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Κόρινθος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία