Απόλλωνας Σμύρνης: Νίκησε τον ΟΦΗ και πάει για... το θαύμα

Eπικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο κι ελπίζει στην παραμονή του ο Απόλλωνας Σμύρνης.

Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ακόμη σφυγμό... Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έφυγε με τεράστιας σημασίας νίκη (2-1) από το «Θ. Βαρδιονιάννης» απέναντι στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, μείωσε σε 2 βαθμούς τη διαφορά από την προτελευταία Λαμία και είναι «ολοζώντανος» για τη 13η θέση, που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής.

Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ, που δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα για την παραμονή στη Σούπερ Λίγκα, κρατά πια την τύχη στα... πόδια της, αφού εκτός από την εξαιρετική ψυχολογία ενόψει της συνέχειας μετά από μια τέτοια νίκη, θα υποδεχθεί τη Λαμία στο «Γ. Καμάρας» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Μόλις στο πρώτο λεπτό οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι του Βούρου σε σουτ του Μαρτίνες. Ο διαιτητής Τζοβάρας κλήθηκε στο VAR, είδε τη φάση και αποφάνθηκε ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης, δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι.

Αυτή η φάση έδωσε το έναυσμα για να ανοίξει ο ρυθμός, με τους παίκτες του Νιόπλια να χάνουν τρεις ευκαιρίες πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο 4΄ και μετά από αντεπίθεση ο Τσιλιανίδης βγήκε απέναντι στον Σόρτσαν, ο οποίος απέκρουσε, στο 7΄ ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα έσωσε την εστία του στην κεφαλιά του Πασαλίδη και στο 8΄ νέα κεφαλιά, από τον αμαρκάριστο Τσιλιανίδη στη σέντρα του Νέιρα, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Στη συνέχεια η αθηναϊκή ομάδα ισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά στο 45΄ χρειάστηκε ξανά τη συνδρομή του Σλοβένου τερματοφύλακά της, που έκανε νέα εντυπωσιακή επέμβαση σε ωραίο σουτ του Λάμπρου.

Κι ενώ το πρώτο ημίχρονο τελείωνε, ενάντια στη ροή του αγώνα ο Απόλλωνας Σμύρνης άνοιξε το σκορ με εκπληκτικό γκολ του Φατιόν (45΄+3), όταν μετά από σέντρα του Μαρτίνες ο Ντάουντα έκανε την κεφαλιά και ο Φατιόν νίκησε τον Επασί με ψαλιδάκι, αφού πρώτα έκανε κοντρόλ με το στήθος.

Ο Σόρτσαν έβγαλε και το σουτ του Λουίζ Φελίπε στο 51΄, ο Επασί τον μιμήθηκε στο 56΄ αποκρούοντας σωτήρια την προσπάθεια Σλίβκα και στο 70΄ ο ΟΦΗ έφτασε στην ισοφάριση με σκόρερ τον Λουίζ Φελίπε, από «σπάσιμο» του Νέιρα.

Η ισοφάριση ανάγκασε τους παίκτες του Τεννέ να εγκαταλείψουν τη διαχείριση του αγώνα, αφού ο βαθμός δεν τους εξυπηρετούσε. Ο Απόλλωνας βγήκε μπροστά λοιπόν και δικαιώθηκε.

Αφού στο 72΄ μετά την κεφαλιά-πάσα του Μπρούνο Άλβες ο Ιωαννίδης με προβολή είδε τον Επασί να του στερεί το γκολ, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 1-2 έξι λεπτά αργότερα με τον Σλίβκα, που δέχθηκε την πάσα του Μαρτίνες, «άδειασε» τον Βούρο και πλάσαρε τελειώνοντας τη φάση.

Διαιτητής: Γιώργος Τζοβάρας

Κίτρινες: Μεγιάδο, Βούρος, Γιαννούλης - Φατιόν, Ντεντάκης, Σόρτσαν

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης (54΄ Μπαλογιάννης), Βούρος, Πασαλίδης (84΄ Ουές), Γιαννούλης, Μεγιάδο (84΄ Μπουζούκης), Στάικος (53΄ Τοράλ), Νέιρα, Λάμπρου, Λουίζ Φελίπε, Τσιλιανίδης (54΄ Ντε Γκουζμάν).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Σόρτσαν, Ντεντάκης, Ντομίνγκες, Μπρούνο Άλβες, Βιτλής, Φατιόν (65΄ Τσίμπσαχ), Κάστρο, Σλίβκα, Μαρτίνες (87΄ Φερνάντες), Ιωαννίδης (84΄ Εμπακογκού), Ντάουντα (46΄ Ρόγκνε).

