Φιλικό Ολυμπιακός - Σαχτάρ: Με ονόματα των βομβαρδισμένων πόλεων στις φανέλες

Οι γηπεδούχοι, σε μία συγκινητική κίνηση, γέμισαν τα καθίσματα στο "Καραϊσκάκης" με παιδικά παιχνίδια, για τα παιδάκια που έχασαν τις ζωές τους στον πόλεμο.

Το εναρκτήριο λάκτισμα, έγινε στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" στον φιλικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Σαχτάρ Ντονετσκ.

Ο αγώνας γίνεται για την ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου και οι εικόνες που έρχονται από το γήπεδο είναι συγκινητικές.

Οι ποδοσφαιριστές της ουκρανικής ομάδας στο πίσω μέρος της φανέλας τους έχουν τυπωμένα, αντί των ονομάτων τους, αυτά των πόλεων της της χώρας τους που βομβαρδίστηκαν από τους Ρώσους. Οι πόλεις αυτές είναι: Μαριούπολη, Ίρπιν, Μπούτσα, Χοστομέλ, Κάρκοβο, Βολνοβάκα, Τσερνίχιβ, Κέρσον, Οκτίρκα, Μικολαΐβ.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine.



?? Mariupol

?? Irpin

?? Bucha

?? Hostomel

?? Kharkiv

?? Volnovakha

?? Chernihiv

?? Kherson

?? Okhtyrka

?? Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022

Μία ανατριχιαστική κίνηση έκαναν και οι ερυθρόλευκοι, τοποθετώντας στα άδεια καθίσματα -καθώς είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως η θύρα 7 θα είναι κενή - παιδικά παιχνίδια, για τα παιδάκια που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και πολλές προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής της Ελλάδας όπως ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ιωάννης Οικονόμου, η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με πρωτοβουλία του Ολυμπιακού, ο αθλητισμός συναντά τον ανθρωπισμό. Η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό».

Δένδιας: Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η επαινετέα πρωτοβουλία της Σαχτάρ ξεκινάει από την Αθήνα

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρευρίσκεται μαζί με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο στον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Σαχτάρ, που διεξάγεται στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για την ενίσχυση των Ουκρανών προσφύγων.

Με τον πρέσβη της ???? @Sergii_Shutenko στον φιλικό αγώνα του @olympiacosfc με τη @FCShakhtar στο γήπεδο Καραϊσκάκη, τον 1o από μια σειρά αγώνων που θα δώσει η ομάδα της Ουκρανίας σε Ευρώπη & Αμερική. Τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική στήριξη των Ουκρανών προσφύγων. (??ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/f6v90dS1HR — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 9, 2022

«Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι αυτή η επαινετέα πρωτοβουλία της Σαχτάρ ξεκινάει από εδώ, από την Αθήνα και από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό κοινό θα ανταποκριθεί θερμά σε αυτή την προσπάθεια. Ξαναλέω έχει έναν καλό σκοπό: την ενίσχυση του λαού της Ουκρανίας, την προσπάθεια που κάνει για την ελευθερία και για την εθνική του ανεξαρτησία» επισήμανε σε δήλωσή του πριν από την έναρξη του αγώνα ο Νίκος Δένδιας.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως η ελευθερία και η εθνική ανεξαρτησία είναι κάτι που πάντα είναι στην καρδιά των Ελλήνων και έκανε μια μικρή προσωπική σημείωση: «Το γεγονός ότι εγώ, ένας βαθύς Παναθηναϊκός, είμαι σήμερα εδώ δείχνει πόσο σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα που γίνεται.

Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η επαινετέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση του λαού της Ουκρανίας ξεκινάει από εδώ και από τον αγώνα της @FCShakhtar με τον @olympiacosfc (δήλωση με τον Πρέσβη της ????@Sergii_Shutenko στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον φιλανθρωπικό αγώνα Σαχτάρ - Ολυμπιακός). pic.twitter.com/0YVsG4c2JU — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 9, 2022

