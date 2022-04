Life

Τζένιφερ Λόπεζ: Με δάκρυα ανακοίνωσε τον αρραβώνα με τον Μπεν Άφλεκ (βίντεο)

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η Λόπεζ, επιδεικνύοντας το δαχτυλίδι με δάκρυα στα μάτια.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αρραβωνιάστηκαν για δεύτερη φορά, αφού χώρισαν το 2004.

Η ίδια η Λόπεζ το ανακοίνωσε ανεβάζοντας βίντεό της, στο οποίο συγκινημένη επιδεικνύει το δαχτυλίδι του αρραβώνα.

Το ζευγάρι ήταν μαζί και το 2002, όταν είχαν γνωριστεί στην ταινία «Gigli» και χώρισαν το 2003, ενώ σχεδίαζαν να παντρευτούν το 2004.

Η 52χρονη Λόπεζ ήταν παντρεμένη με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο έχει δίδυμα, ενώ ο 49χρονος Αφλεκ με την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία έχει τρία παιδιά.

Και οι δύο έχουν πάρει διαζύγιο.

Η Λόπεζ επισημοποίησε τη σχέση της με τον Άφλεκ το Μάιο του 2021, λίγο αφού διέλυσε τον αρραβώνα με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ.

