Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Συγκίνηση στα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας (εικόνες)

Την Κάτω Ιταλία επισκέφτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη.

Με τραγούδια στη γκρεκάνικη γλώσσα και παραδοσιακούς χορούς υποδέχθηκαν οι κάτοικοι των ελληνόφωνων χωριών της Απουλίας, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, που την συνοδεύει, κατά την επίσκεψή της, στην περιοχή Σαλέντο της Κάτω Ιταλίας.

Η κα. Σακελλαροπούλου δεν έκρυψε την συγκίνησή της, από την θερμή υποδοχή, που της επεφύλαξαν στους ελληνόφωνους Δήμους, που επισκέφθηκε, υπογραμμίζοντας, τις ελληνικές ρίζες που μας συνδέουν και τον αδελφικούς δεσμούς μεταξύ μας.

Κατά την επίσκεψή της, στον Δήμο Castrignano dei Greci, η Πρόεδρος, αφού εξέφρασε τη χαρά της, που βρίσκεται σήμερα κοντά τους, υπογράμμισε ότι «και μόνο το όνομα του όμορφου χωριού σας, Καστράκι των Ελλήνων, προκαλεί συγκίνηση» και ευχήθηκε «να μείνει απόρθητο και περήφανο, όπως έμεινε τόσους αιώνες, να διαφυλάττει την ανάμνηση των ελληνικών ριζών σας και να καλλιεργεί τους γόνιμους καρπούς τους: την ωραία σας γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πλούσιο πολιτισμό σας».

Ιδιαίτερη συγκίνηση, ένιωσε και κατά την επίσκεψή της στο Carpignano Salentino. Όπως είπε: «ένιωσα να μου μιλά το Βυζάντιο από την κρύπτη της Αγίας Χριστίνας, με τις καταπληκτικές τοιχογραφίες της, με κορυφαία εκείνη του Θεοφύλακτου, του 959 μ.Χ., και τις πολλές αφιερωματικές ελληνικές επιγραφές της» και πρόσθεσε ότι η έντονη παρουσία της Ιστορίας σε κάθε γωνιά, οι αιωνόβιοι ελαιώνες και αμπελώνες, κάνουν ακόμα πιο αισθητή τη βαθιά συγγένεια ανάμεσά μας, τον αδελφικό μας δεσμό.

Εξίσου, θερμή, ήταν και η υποδοχή της ελληνικής αποστολής στον Δήμο Melpignano, με την κα. Σακελλαροπούλου να τονίζει συγκινημένη: «Βρίσκομαι στον τόπο όπου άνθιζε η λόγια γραπτή γλώσσα και το ελληνικό βυζαντινό τυπικό ως τον 16ο αιώνα, στον τόπο όπου αισθάνεται κανείς το βάθος της ιστορίας και την πυκνότητα των παραδόσεων. Τραγούδια στη γκρεκάνικη γλώσσα, νύχτες της Ταράντας, ένας κόσμος παλιός, που διατηρεί ζωντανές τις ελληνικές του ρίζες».

Στον προαιώνιο δεσμό ανάμεσα στον ελλαδικό κόσμο και τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κατά την επίσκεψή της στον Δήμο Zollino. Βαδίζοντας στους δρόμους του όμορφου Τζολίνο, τόνισε ότι την συγκινεί βαθιά η ελληνική ψυχή που μιλά τόσο λιτά και κατηγορηματικά γι' αυτόν τον προαιώνιο δεσμό ανάμεσα στον ελλαδικό κόσμο και τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας.

